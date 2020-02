NOX – Plongez dans l’univers casino 

Il faut savoir que trouver un casino en ligne NOX n’est pas une chose aisée, surtout avec ceux-ci les plus sympathiques du marché français pour découvrir le poker, le blackjack ou encore, les fameuses machines à sous. Avec son ambiance ludique et sa couleur violette rassurante, il marque des points auprès des joueurs, notamment débutants, qui sont à la recherche du site idéal.

Pourquoi la plateforme NOX ?

Vous vous demandez quel casino offrant du Keno, des machines à sous ou du blackjack est le meilleur de l’année ? Cette plateforme fondée en 2010 a toutes les réponses à votre disposition : c’est en lisant les revues de chaque plateforme que vous comprendrez les points forts et faibles de chacune.

Disponible en 5 langues (français, anglais, allemand, polonais, autrichien), NOX offre des informations précieuses, aussi bien aux néophytes du bluff qu’aux passionnés des paris. Professionnels et impartiaux, les juges de chez lui produisent des rapports de qualité, avec un avantage certain : ce sont eux-mêmes des joueurs ! Ils connaissent donc les attentes et le monde des casinos en ligne, tout comme vous.

Les classements disponibles

Quelle est la première chose qui vient à l’esprit lorsque l’on en parle? On pense bien sûr à un classement : lequel propose les meilleures roulettes en ligne ? Les meilleures tables de blackjack ? Les meilleurs bonus ? C’est une question à laquelle il n’est possible de répondre que si l’on a le temps de comparer les offres existantes sur le marché.

C’est pourquoi NOX propose trois types de classements :

Les casinos avec bonus en ligne;

Les bonus sans dépôt;

Les jeux casinos gratuits.

En cliquant sur l’une des catégories, il est très facile d’accéder aux tops bonus de l’année, avec un détail du nom du site, du type de bonus proposé, du montant proposé, ainsi qu’un lien vers la plateforme en question. Des informations utiles sur comment percevoir le bonus ou utiliser ses tours gratuits sont également renseignées.

Pour les jeux casinos gratuits, blackjack et roulette sont au rendez-vous, pour le plus grand bonheur des amateurs de jeux d’adrénaline ! Cela vous permet, en quelques clics, de connaître ce qui conviendra le mieux à vos attentes.

Avantages de la plateforme

L’un des principaux avantages d’un tel site, c’est bien entendu la qualité des revues et des critiques, mais aussi des tests, qui constituent un bon guide pour n’importe quel joueur amateur. En effet, tout le monde aimerait avoir accès en temps réel à plus de trente références du milieu du casino en ligne pour faire une comparaison la plus précise possible des offres disponibles. De 250 à 3000 euros en bonus de bienvenue, il y a décidément de quoi faire sur NOX.

Cela permet également de comprendre les avantages proposés sur chacun des casinos, entre bonus gratuit, tours gratuits et bonus en argent réel. Chaque joueur peut alors se positionner dans un environnement sécurisé, sans risque pour ses mises, en sachant s’il peut jouer sur téléphone, tablette ou ordinateur.

De plus, NOX propose un système de notation pour chacun des casinos, ainsi que des mises en avant sur son site des bonus les plus intéressants du mois. Celui-ci du mois est présenté sur la page d’accueil de manière systématique, pour une promotion en cours ou bien un retour client irréprochable.

Service client et questions

En cas de question sur une notation ou un casino en particulier, il est tout à fait possible de contacter ce site. S’il n’existe pas de formulaire de contact ou de numéro de téléphone, vous pouvez leur poser des questions sur les réseaux sociaux, notamment sur leur page Facebook (groupe), Instagram, Twitter ou Pinterest. Des vidéos de démonstration sont également disponibles sur YouTube.

Laissez-vous guider par l’une des rédactrices, Erica, elle-même passionnée de jeux vidéo et de casinos. Sa plume affûtée et son flair pour les bons de ces sites vous aideront dans votre quête d’une plateforme en ligne idéal.