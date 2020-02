Vous avez envie de vous évader ? Vous souhaitez effectuer un voyage touristique pour vous détendre dans un cadre agréable ? La destination recommandée pour un séjour agréable est bien évidemment l’île Maurice. Les touristes s’y rendent massivement en raison de l’attractivité de cette île. Optez juste pour le all inclusive pour garder les meilleurs souvenirs de ce passage sur cette île paradisiaque.

La formule All Inclusive pour passer ses vacances à l’île Maurice

La formule Tout Compris ou All Inclusive est idéale pour le bonheur de toute la famille. Elle est la meilleure formule utilisée par ceux qui désirent profiter de leurs vacances au maximum sans aucun souci de budget. Cette formule permet de profiter des vacances sans mauvaise surprise et surtout en toute liberté.

Se rendre à l’île Maurice en All Inclusive est une pratique très en vogue pour des vacances au calme. Elle comprend le vol aller et retour, le transfert à l’hôtel ainsi que la pension complète. L’aspect ultime du All Inclusive s’avère gratifiant sur l’île Maurice. De telles vacances vont vous amener en toute tranquillité à l’autre bout du monde. Vous n’aurez aucune mauvaise surprise sur place. Les hôtels de l’île Maurice sont très luxueux et cette formule qui prend tout en compte vous permettra de profiter d’un séjour inoubliable.

Les repas proposés sont très savoureux et se composent des spécialités locales de même que des standards internationaux. Toute la famille y trouve son compte. Il est proposé au menu des homards et les enfants assoiffés peuvent boire à volonté des jus de fruits pressés aux goûts divers et exotiques. Vous aurez l’opportunité de déguster devant le coucher de soleil des cocktails de rêve réalisés à base de rhum vieux confortablement installé sur votre transat. Les punchs planteur seront quant à eux servis avec modération.

L’offre globale ou All Inclusive permet donc de boire et de manger durant toute la journée. On profite ainsi à toute heure des prestations fournies par l’hôtel. On ne se pose jamais la question de l’heure du repas ou de la boisson dans l’hôtel choisi. Les limites telles que les plages horaires auxquelles n’existent pas et on peut profiter allègrement d’une boisson ou d’un bon mets.

Un choix diversifié d’hôtels de luxe

Les vacances farniente sont bien possibles sur l’île Maurice. On retrouve un certain équilibre entre la détente et la découverte. Le séjour à l’île Maurice en All Inclusive rime bien avec les plages de sable blanc et les eaux limpides. Le séjour tout compris charme par la beauté sauvage et enchanteresse de l’île qui s’allie avec un confort propice à la relaxation. Plusieurs hôtels proposent l’île Maurice en All Inclusive. Les devis gratuits et sans engagement sont proposés par une vingtaine d’hôtels sur l’île Maurice.

Mauritius Travel a réalisé à cet effet une sélection d’hôtels All Inclusive pour permettre aux touristes d’avoir une parfaite maîtrise de leur budget. Il s’agit bien évidement d’une belle idée pour effectuer un voyage en famille ou entre amis à l’île Maurice. En fonction des hôtels, certains éléments phares entrent en ligne de compte pour se démarquer de la concurrence.

Le Tamarina Golf & Spa Boutique Hotel vous donne un accès illimité, avec la formule tout compris, à de beaux parcours de golf.

Des soins quotidiens au spa sont proposés à l’Heritage Awali Golf & Spa Resort pour se ressourcer. L’Héritage Awali Golf & Spa Resort en All Inclusive offre également plusieurs activités terrestres et nautiques pour profiter des instants uniques sous le beau soleil mauricien.

La Pirogue Resort & Spa est une adresse incontournable qui borde une plage somptueuse.

L’Heritage Awali Golf & Spa Resort est un hôtel 5 étoiles qui se distingue par sa belle décoration afro-mauricienne. Une série d’activités ludiques est proposée ainsi qu’un Spa Seven Colours.

La piscine du Sugar Beach Resort & Spa est en plein cœur d’un jardin tropical. Sa magistrale architecture coloniale longe le bord de la plage de Flic en Flac. Il n’en faut pas plus pour un excellent séjour en famille.

Veranda Pointe aux Biches, le Club Med La Plantation d’Albion, Zilwa Attitude, Ambre Resort & Spa, Le Mauricia, la Plage du Friday Attitude, Le Tamassa, Tamarina Golf & Spa et bien d’autres hôtels proposent eux aussi cette offre complète pour un séjour inoubliable.

Maurice, un coin de paradis

L’île Maurice possède une beauté qui va bien au-delà des mots. Elle offre aux visiteurs une forêt luxuriante, une faune unique, des cascades sauvages, des montagnes rocheuses, des lagons turquoises et des étendues de plages de sable blanc à vous couper le souffle. Votre rêve devient une réalité sur l’île Maurice. Elle reste la première destination de vacances de rêve pour la majorité des touristes du monde entier.

Des activités à faire seul ou en famille

Les touristes désirant un séjour haut de gamme affluent vers l’Ile Maurice. Elle est devenue au fil des années l’une des destinations les plus populaires. L’île tropicale paradisiaque ne cesse d’en mettre plein les yeux aux touristes. On note un mélange d’attraits naturels et de plusieurs attractions pour garantir à tous des vacances de rêve.

Il règne sur l’île un climat subtropical propice à des activités en famille ou entre amis. L’eau limpide combinée avec les plages de sable blanc est un atout majeur pour la baignade et les activités nautiques. Les randonnées pédestres ou motorisées peuvent se réaliser dans la végétation luxuriante qui peuple l’île.

Une destination plébiscitée par les Français

La population mauricienne est multiethnique, sympathique, culturelle et très accueillante. Le tourisme est en nette évolutions sur l’île Maurice. En effet, les arrivées touristiques se caractérisent par une expansion conséquente. Les touristes ayant foulé le sol de l’île de Maurice sont estimés selon les statistiques à 900 000 environs en 2017.

Au cours de l’année 2009, l’Ile Maurice a d’ailleurs renforcé sa position pour devenir la toute première destination du peuple français. Sur 871.356 touristes reçus sur l’île Maurice, 275.599 sont venus de la France métropolitaine. 104.946 touristes proviennent de la Réunion. Les 67% restants des arrivées touristiques sont de la Grande-Bretagne, de l’Asie et des États américains.

Alors, prêts à voyager à l’île Maurice vous aussi ?