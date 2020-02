Méli-Mélo à la ferme aux Éditions les Grandes Personnes

L’année dernière, nous vous présentions avec beaucoup d’enthousiasme les albums Méli-Mélo en Chine et en Afrique aux Éditions Les Grandes Personnes. Nous revenons aujourd’hui avec un petit nouveau au nom de Méli-Mélo à la ferme. Martine Perrin propose aux enfants une immersion au cœur d’une ferme à la rencontre de sympathiques animaux.

Méli-Mélo à la ferme est un livre qui réserve bien des surprises. Très coloré, chaque page représente un animal de la ferme au travers de formes découpées absolument superbes.

Le travail d’illustration est magnifique, le petit va apprécier de passer son doigt dans les découpages à la découverte de ces animaux.

Ceux-ci sont joliment mis en valeur ; des couleurs pétantes et des décors assez inattendus embellissent la narration. De l’orange, du noir, du marron, du beige, du vert, etc. Contre toute attente, tout se marie à merveille, même les formes qui sont très différentes les unes des autres. Un désordre organisé qui attire l’œil du jeune lecteur. La patte de l’auteure, Martine Perrin que nous adorons.

Le petit va jouer à un jeu de cache-cache avec ces animaux, car au fil des pages ils vont faire des rencontres. Qui se cache derrière la vache ? Qui fait peur au canard ? Qui ose s’approcher de l’escargot ? Les devinettes s’enchaînent les unes après les autres pour encore plus d’amusement. Et pourquoi ne pas imiter le bruit de ces animaux pour encore plus de divertissement ? La narration est brève et efficace. Elle interpelle sans arrêt le petit qui va aimer participer activement.

La collection Méli-Mélo va éveiller la curiosité des bambins à partir d’un an. Elle participe à leur faire reconnaître plein d’animaux différents, au travers d’une esthétique travaillée, représentative des Éditions Les Grandes Personnes.



D’autres superbes ouvrages sont disponibles aux Éditions Les Grandes Personnes, n’hésitez pas à aller les découvrir sur leur site officiel.