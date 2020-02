Les avantages d’une toiture en bac d’acier

Spécificités de la toiture en bac d’acier



Le prix d’une toiture bac acier est un point non négligeable face au traditionnel toit en tuile ou ardoise , c’est une plaque d’acier galvanisé ou zingué, avec des surfaces ondulées, planes ou nervurées. Le bac d’acier a l’avantage de s’apprêter à toutes les palettes de couleurs et existe également en version imitation tuile. Une plaque mesure entre 7 à 8 mètres de longueur et de 60 cm à 110 cm de largeur. Quant à son épaisseur est relativement variable. Le bac en acier est un matériau robuste qui ne craint pas l’effet néfaste des intempéries, les rayons UV et aux chocs mécaniques. C’est aussi un matériau qui propose une bonne isolation thermique et phonique. Il est facile à installer et ne réclame pas d’entretiens particuliers. Sa surface lisse n’est pas favorable au développement des champignons et des lichens. Côté esthétique, la toiture en bac d’acier apporte une touche de modernité avec une note d’élégance au bâtiment qu’elle habille.

Différents types de toiture en bac d’acier



Il existe une grande diversité de toiture en bac d’acier qui se différencient par leur finalité. On citera entre autre:

les plaques imitation tuile ou ardoise sont des dérivées des tôles ondulées Elles sont utilisées pour les constructions légères comme toiture d’abri de jardin, de garage…

les plaques simple peau sont typiques des tôles classiques ondulées ou nervurées.

les plaques double peau avec isolation sont constituées par plusieurs couches de matériaux différents qui assurent chacun des fonctions spécifiques: étanchéité, isolation…

les panneaux sandwich isolé sont composés de couches extérieures de bac d’acier intercalées de matière isolante.

Le prix des bacs d’acier varie en fonction de leur spécificité.