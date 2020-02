Adieu plastique avec les pailles en Inox

Soucieux de préserver l’environnement, partout en France, que ce soit dans les bars, fast-food, plages et centres commerciaux, les pailles en plastique ne sont plus utilisables. Comme alternative, nous sommes de plus en plus incités à utiliser des pailles en inox. Inox écologie propose aux particuliers et surtout aux professionnels toute une collection de pailles inox de qualité irréprochable.

Les pailles en plastique à usage unique sont les symboles de la dépendance de l’Homme envers le plastique. Et nous connaissons tous les effets des dévastateurs de cette matière sur notre environnement. Jetés dans la nature, les pailles en plastique menacent nos espaces verts, nos mers et nos sols. Beaucoup d’animaux marins sont tués en raison de la pollution causée par le plastique. C’est pourquoi le gouvernement et les organismes luttant contre la destruction de la planète s’efforcent de sensibiliser et d’interdire les citoyens à utiliser les pailles en plastiques.

Les pailles en inox comme alternatives, les raisons

Bien meilleurs que les plastiques, les pailles réutilisables en inox présentent beaucoup d’avantages pour l’environnement et ses utilisateurs. Premièrement, pour sa sécurité et sa facilité d’utilisation. Par rapport aux pailles de verre et de bambou, les pailles en inox ne se brisent pas et se nettoient facilement au lave-vaisselle. L’inox est aussi une matière très durable. Deuxièmement, son design élégant grâce à son aspect brillant pour agrémenter son expérience culinaire à la maison. Aussi, il est personnalisable selon la forme et la couleur voulue. Troisièmement, son côté pratique. Il se transporte facilement n’importe où dans ses emballages contrairement aux modèles en verre qui sont plus fragiles. Quatrièmement, les pailles en inox sont réutilisables et durables, de quoi faire de l’économie sur le long terme. Sixièmement, son processus de fabrication se fait dans le respect de l’environnement.

