Ne chatouille pas le lion… est un nouvel ouvrage de la collection Je touche, j’écoute, des éditions Usborne. Un livre sonore et tactile, de Sam Taplin et Ana Larranaga, à paraître ce 27 février 2020, avec lequel les tout-jeunes lecteurs vont pouvoir faire de charmantes découvertes.

Dès la couverture, les jeunes lecteurs peuvent découvrir un lion adorable et sa jolie crinière à toucher, caresser et chatouiller. L’animal va se mettre à rugir, surprenant ainsi les enfants, qui vont s’en amuser. Le lion est à retrouver sur la première double page, où il se promène dans la savane. Il est indiqué qu’il ne faut pas chatouiller le lion, sinon il va rugir. La crinière est évidemment à chatouiller, avec une texture toute douce, activant ainsi une puce sonore. Le lion va donc se mettre à rugir, pour la plus grande surprise des jeunes lecteurs. Sur la prochaine double page, un zèbre est à découvrir, qui gambade par-dessus les herbes sèches et les fleurs…

Le livre est attrayant, bien conçu, apportant toutes sortes de surprises, à chaque double page. Les pages sont ajourées, laissant apparaître des éléments de la prochaine illustration à découvrir. Des textures, toutes douces, sont à toucher, pour chatouiller les différents animaux à retrouver au fil des pages. Les chatouilles appuyées vont déclencher les puces sonores, permettant au lion de rugir, au zèbre de hennir, au buffle de grogner, à l’éléphant de barrir… Le texte est très simple, interactif, interpellant les jeunes lecteurs, qui vont rapidement chatouiller ces animaux, pour entendre leur cri. Le récit est court et très plaisant, présentant par la même occasion quelques animaux, enrichissant ainsi le vocabulaire des enfants. La chute est drôle, elle plaira aux petits comme aux grands ! Le dessin est simple, très rond et donc tendre, offrant un bel univers coloré.

Ne chatouille pas le lion… est un livre amusant, à toucher et à écouter. Un bel ouvrage, pour les tout-jeunes lecteurs qui vont pouvoir découvrir quelques animaux sauvages, ainsi que leur cri, en s’amusant à les caresser, les chatouiller !