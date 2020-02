Faut-il craindre une nouvelle canicule cet été ?

Les dernières estimations des météorologues sont plus pessimistes que prévues : il semblerait que le réchauffement global des températures de la planète soit plus rapide qu’il avait d’abord été estimé. Résultat, les 5 prochaines années devraient voir les épisodes de canicule se multipliait, se renforcer et s’intensifier. D’ores et déjà, la population doit s’y préparer.

Préparer son logement pour les fortes chaleurs

Puisque les épisodes de canicule seront de plus en plus fréquents et de plus en plus forts, les particuliers doivent s’y préparer et ils ne doivent surtout pas attendre la dernière minute pour acheter un climatiseur mobile. L’idéal, c’est de préparer son logement en y réalisant certains travaux, notamment l’installation d’un climatiseur fixe.

Pour ceux qui ne pourraient réaliser ce genre de travaux à cause des conditions particulières de leur logement, il existe désormais des modèles de climatiseur sans groupe extérieur. Ce sont des climatiseurs dont l’évacuation n’a pas besoin d’être installé ostentatoirement à l’extérieur, mais s’intègrent plus discrètement dans le reste des évacuations du logement. Une solution idéale pour ceux qui ne veulent pas défigurer leur logement.

Faire des travaux d’isolation plus écologique

Le climatiseur est un confort, parfois une nécessité pour ceux qui ont la santé fragile. Cependant, il ne faudrait pas non plus que la canicule fasse exploser les factures d’électricité. Il est donc important de préparer son logement aux futurs épisodes de canicule en améliorant sa capacité à conserver une température agréable de manière passive.

Avec quelques travaux d’isolation, c’est tout à fait possible. Effectivement, il est possible, lors d’un ravalement, de renforcer conséquemment l’étanchéité du logement afin de lui permettre de conserver la chaleur en hiver et la fraîcheur en été. Il existe également de système de régulation passive, comme les puits canadiens qui apportent de la chaleur en hiver et de la fraîcheur en été directement depuis les sous-sols de la Terre.

Aider la nature à nous rafraîchir

Enfin, l’une des techniques les plus efficaces pour se préparer à la canicule, c’est évidemment de la combattre en offrant plus de place à la nature dans nos vies. Effectivement, les arbres et la végétation sont des remparts de choix contre les vagues de chaleur et il ne faut pas hésiter à s’en servir pour bénéficier de journées plus douces.

Si vous avez un jardin, ne vous contentez plus d’un gazon immense et vide, plantez des arbres qui rafraîchiront l’air qui les traversera avant de rejoindre votre habitation. Cela fonctionne aussi avec un simple balcon. Enfin, profitez de l’ombre fraîche des arbres et des plantes en installant une pergola sur votre terrasse.