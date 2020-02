Play and go ! la gamme de jouets sympathiques de Ludattica

Ludattica est une marque de jeux originaux, au design moderne et coloré. Des jeux ludiques et pédagogiques, à retrouver notamment dans la gamme Play and go !, qui propose de créer facilement et rapidement quelques animaux, avec lesquels les enfants pourront jouer par la suite.

Ludattica est une marque italienne de jeux originaux et de qualité. Les jeux sont beaux et solides, proposant des jeux ludiques, des puzzles sublimes et des kits d’activités manuelles, pour développer la créativité et l’imagination des enfants. La gamme Play and go ! va dans ce sens, proposant aux bambins, dès 3 ans de créer des animaux en 3D, en associant des pièces, comme un puzzle et de jouer avec leurs personnages, par la suite.

Pour les vacances, France Net Infos a pu découvrir le joli sac en feutrine, Play and go ! des animaux du safari. Un petit sac pratique, dans lequel se trouve une boîte colorée. A l’intérieur, il y a 8 planches cartonnées, assez épaisses, à retrouver, ainsi qu’une petite fiche explicative. L’assemblage est facile, car les instructions ne sont que par visuels. En effet, les différents éléments de chaque animal sont à détacher des planches, pour ensuite être assemblés, emboîtés, dans les encoches, prévues à cet effet. Huit animaux du safari sont à retrouver, un lion, une girafe, un singe, un hippopotame, un crocodile, un tigre, un éléphant et un zèbre. Un jeu d’assemblage simple et ludique, permettant de travailler la logique et la motricité fine, pour ensemble laisser libre l’imaginaire, avec un jeu autour de ces animaux en 3D. Les animaux s’assemblent et se défont facilement, permettant de les transporter aisément en week-end ou en vacances, dans la voiture, ou dans le train, avec le petit sac, qui ne prend pas beaucoup de place et pratique pour tout rassembler.

Play and go ! est une gamme de ludique, créative et éducative, permettant aux enfants d’apprendre, tout en s’amusant, d’assembler des pièces, pour faire des animaux, afin de jouer avec par la suite. Pratique, le sac en feutrine permettra d’emporter partout les animaux sauvages…

