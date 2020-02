Conseils pour sortir avec son enfant selon son âge

Avoir un enfant ne veut pas forcément dire s’arrêter de vivre. S’il est conseillé d’écourter au maximum les sorties pendant les six premières semaines de sa vie, il ne faut pas pour autant hésiter à reprendre une vie sociale à peu près normale ensuite. L’idéal, pour cela, c’est d’apprendre rapidement à sortir avec son enfant. On choisira plutôt des sorties chez des amis et on suivra ces quelques conseils.

Entre 6 semaines et 6 mois : sortir équipé

Pendant les six premiers mois de l’enfant, le plus important, c’est de sortir le plus équipé possible pour avoir l’esprit tranquille. Évitez les lieux publics trop bruyants et privilégiez les rencontres entre amis plus intimistes pour que votre bébé puisse dormir sans problème, comme s’il était à la maison. La première chose à emporter, c’est donc un baby-phone pour entendre votre enfant s’il se réveille.

Ensuite, vous devez penser à investir dans un lit parapluie de qualité et facile à transporter. Vous pouvez consulter un très bon comparatif sur le site petitmaisfort.fr si vous avez besoin de conseils. L’avantage d’un lit de ce genre, c’est que votre bébé pourra dormir n’importe où comme à la maison. Enfin, évidemment, pensez à toujours emporter tout le matériel nécessaire pour le nourrir.

Entre 6 mois et 2 ans : respectez ses rythmes

Quand votre enfant grandit, il devient plus facile de l’emmener avec vous chez des amis quand vous sortez. Effectivement, il commence à avoir moins besoin de dormir, il fait plus facilement ses nuits et vous pouvez le coucher dans un lit plus classique sans trop de problèmes. De même, il est plus facile de le nourrir s’il n’est plus allaité et vos amis peuvent même lui préparer un repas pour enfant.

Cependant, s’il y a bien une chose importante à prendre en compte pendant cette période de sa vie, c’est la question de ses rythmes. Effectivement, un enfant a une horloge biologique exigeante qu’il ne faut surtout pas dérégler. Vous devez organiser vos sorties tout en veillant à lui donner son repas et à la coucher aux heures habituelles.

Entre 2 ans et 3 ans

Quand votre enfant a plus de deux ans, il reste un bébé dont il faut prendre grand soin, mais il est déjà beaucoup plus autonome. Il marche, il commence à parler et il n’a plus besoin d’un équipement particulier. Vous pouvez même commencer à le faire manger avec les adultes et faire confiance à sa propre appréciation de ses besoins pour le laisser s’endormir quand il est fatigué.

Le grand défi qu’un enfant de cet âge pose, c’est plutôt celui de le garder occupé pendant que vous profitez de vos amis. Les bébés sont généralement bruyants à cet âge-là, alors emportez avec vous ses quelques jeux préférés pour être sûr qu’il passe aussi un bon moment.