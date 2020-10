Comment fabriquer son papier toilette maison ?

C’est une idée a priori surprenante : fabriquer son papier toilette maison. Et pourtant, avec quelque 400 000 tonnes de papier hygiénique qui partent chaque année dans la cuvette des Français (environ 6 kg par personne), ce petit produit de rien du tout se révèle être une véritable bombe environnementale. En choisissant de bidouiller votre propre PQ à domicile, vous faites donc un grand geste pour la planète depuis le petit coin… et des économies bienvenues. On vous explique comment procéder.

Pourquoi fabriquer du papier toilette chez soi ?

Non, le PQ maison n’a rien d’une évidence quand on a l’habitude de collectionner les rouleaux dans ses WC. Difficile d’imaginer se passer de ce produit de base qui est l’un des premiers à faire les frais des mouvements de panique dans les supermarchés – qui n’a jamais vu de rayons de papier toilette désespérément vides en situation de crise ?

Pour autant, le papier hygiénique version « DIY » est une excellente alternative à la consommation effrénée. Il faut savoir que 27 000 arbres sont abattus chaque jour pour les besoins de la production de ces petites feuilles douces et pratiques, de sorte qu’un paquet de 10 rouleaux équivaut à 2,5 kg d’émissions de gaz à effet de serre… Sans même parler du recours aux produits chimiques pour les parfums, motifs et coloris

En ce sens, le fait de fabriquer son propre PQ devient quasiment un geste citoyen. Cela ne signifie pas qu’il faille totalement arrêter d’acheter votre papier toilette, mais il est préférable d’en consommer de façon raisonnable. Par exemple, en opérant un partage de bon sens : le papier maison, lavable, pour la petite commission ; et le papier hygiénique classique pour le reste !

Comment faire son propre papier hygiénique lavable ?

Heureusement, limiter sa consommation de papier toilette n’en revient pas à se reporter sur des alternatives douloureuses – les journaux que nos grands-parents transformaient en PQ une fois lus – ou coûteuses – investir dans des WC japonais, avec leur jet d’eau chaude si agréable pour le fondement. Non, l’idée, c’est de fabriquer du papier toilette lavable en tissu.

Pour cela, vous pouvez prendre n’importe quel type de tissu, à condition qu’il soit doux au toucher : coton, chanvre, microfibre, éponge, bambou, etc. Inutile de sacrifier le pull en cachemire flambant neuf de madame, il suffit d’aller fouiller dans le tas de chutes que vous conservez pour en faire des chiffons, ou de redonner vie à un t-shirt ou un legging vieillissant. L’idéal étant de prévoir deux tissus : un (n’importe lequel) pour le côté extérieur du papier toilette, l’autre (en éponge) pour le côté intérieur.

À partir de là, un simple nécessaire de couture vous permet de fabriquer votre papier hygiénique maison en quelques gestes. Voici un exemple de tutoriel :

Découpez des rectangles de taille égale dans les deux types de tissus ;

Épinglez ensemble un rectangle de tissu et un autre d’éponge ;

Piquez à 5 mm environ du bord, tout autour, puis dégarnissez les angles en laissant une ouverture ;

Retournez sur l’endroit et repoussez les coins (en vous servant d’une paire de ciseaux, par exemple) ;

Fermez l’ouverture ;

Au besoin, faites une nouvelle couture autour du rectangle, à 5 mm du bord sur l’endroit.

Ce n’est qu’un tutoriel parmi d’autres. Vous en trouverez plusieurs, très bien faits, dans cet article. Pour aller au bout des choses, vous pouvez coudre un sac (en tissu également) destiné à stocker les rectangles usagés en attendant de les laver, au fond duquel vous déposerez une goutte d’huile essentielle pour couvrir les odeurs. Ensuite, tout cela part au lavage en machine à 60 degrés, en commençant au besoin par nettoyer manuellement avec du bicarbonate de soude.

Comment faire du papier toilette en entreprise ?

Terminons avec une innovation qui pourrait bien débarquer un jour dans nos contrées : la machine à recycler les chutes de papier classique en papier toilette pour les entreprises. Cette invention de la société Oriental Development est constituée de deux orifices, le premier dans lequel on introduit les chutes de papier, le second par lequel sortent les rouleaux tout prêts. Dans l’intervalle, le matériau a été découpé et dissout dans l’eau chaude, puis la pulpe a été aplatie et séchée.

Cette machine, merveilleuse application de l’économie circulaire (un concept expliqué sur cet article), permettrait de sauver jusqu’à 60 cèdres chaque année… et d’épargner aux collaborateurs une transition générale vers le papier toilette lavable ! En attendant qu’elle soit disponible en Europe, on continuera donc à acheter des rouleaux jetables pour les bureaux, et on se contentera du papier réutilisable pour un usage domestique.