Mercredi avec papa, un petit roman de Juliette Baily

Mercredi avec papa est un petit roman, pour les jeunes lecteurs, dès 6 ans, de la collection Mouche, des éditions L’école des loisirs. Un petit livre adorable, de Juliette Baily, qui présente un mercredi après-midi de Jeanne, qui le passe avec son père, ou presque…

C’est mardi soir, la mère de Jeanne lui rappelle que demain, mercredi, c’est son père qui vient la chercher après l’atelier de peinture. La fillette affirme qu’elle sait et pense que son père va encore être en retard. La petite fille aide sa mère dans les tâches quotidiennes, alors que la maman ouvre le Tancarville en deux temps trois mouvements, Jeanne met le linge à sécher, en remettant les manches à l’endroit. C’est bientôt l’heure de dîner, et la petite fille aime bien le mardi soir, car comme le vendredi soir, elle peut regarder un film à la télévision.

Jeanne est la narratrice de son histoire, elle raconte son mardi soir, chez sa maman et son lendemain, le mercredi avec son papa. Après l’atelier de peinture, où elle dessine un rhinocéros, elle attend patiemment son papa, qui est, comme toujours, en retard. Son papa vit dans une grande pièce, un atelier, où il travaille et dort. Elle échange peu avec son père, alors la jeune fille laisse aller son imagination, pour éviter de s’ennuyer et de disparaître peut-être… Le récit est très doux, mélancolique et plein d’imagination, présentant une petite fille qui doit apprendre à vivre différemment selon qu’elle est chez sa mère ou chez son père. Elle apprend à grandir et devient ainsi plus autonome, même si certaines choses, lui font parfois peur. Mais heureusement son imaginaire va l’aider… Quelques illustrations, aux traits fins et fluides, assez épurés, accompagnent parfaitement le récit.

