Skyward – Là où naissent les libellules

La série des éditions Hi Comics, Skyward, se poursuit avec ce deuxième tome, Là où naissent les libellules, paru fin septembre 2020. Une bande dessinée formidable de Joe Henderson, Lee Garbett et Antonio Fabela, offrant une histoire fantastique, pleine de rebondissements.

Des personnes rentrent dans un train. Une jeune fille est avec son père, elle a peur. Le père tente de rassurer son enfant, expliquant également que c’est le seul moyen de transport qu’ils ont pour rendre visite à mamie. Puis, elle lui parle du monde d’avant et se demande si cela faisait cette impression. Un homme passe, avec une photo, demandant aux passagers s’ils ont vu la fugitive. Edison, au fond du compartiment, est également questionné. Mais il arrive à mentir, affirmant qu’il ne l’a jamais vu. A ses côtés, un homme étrange semble vouloir en savoir un peu plus… Un peu plus tard, Edison rejoint, dans un autre compartiment où sont entreposés des bagages et colis, Willa. Il lui apporte de quoi manger, ainsi qu’une briquette de vin qu’il a piqué à son crétin de voisin. Les deux amis sont en fuite, ils sont traqués par le tout-puissant Barrow.

Le scénario est bien découpé, en plusieurs chapitres, offrant une belle dynamique de lecture. Le récit est plaisant, faisant évoluer l’héroïne, qui devient plus combative et déterminée. Elle est également pleine de surprise, sachant jouer de ses atouts. La bande dessinée aussi est pleine de rebondissements, avec de nouveaux personnages et des révélations à chaque chapitre. Cependant, la dernière case de l’album laisse encore beaucoup de questions en suspens. La relation entre les deux amis évolue aussi quelque peu, mais la quête de Willa la mène à prendre des distances, à mentir et à se tourner vers d’autres personnes, pour tenter de comprendre ce nouveau monde qui s’ouvre à elle, et tenter de tenir la promesse, faite à son père. Le dessin est toujours très agréable, avec ce trait fin, fluide et vif, ce découpage dynamique et ces belles planches à découvrir.

Là où naissent les libellules est le deuxième tome de la série fantastique Skyward, des éditions Hi Comics, qui propose de suivre la quête de Willa, qui essaie dans un premier temps d’échapper aux griffes de Barrow, puis de rejoindre Kansas City, pour tenter de sauver le monde…