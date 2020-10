La brigade des cauchemars Tome 4 : Mélissandre

Partagez





Dans la série Frissons aux Éditions Jungle, il existe une série thriller pour pré-ado et ado. La brigade des cauchemars, vous connaissez ??!! Et bien il faudrait peut être vous y mettre, car le tome 4 intitulé Melissandre vient juste de paraitre le 17 septembre 2020. Et figurez vous que bientôt, au vu du succès et des différents prix que la série a raflé, il y aura même une adaptation TV !!!

Je vous fais un petit refresh avant que vous ne vous précipitiez chez le libraire !

Le décor :

Le Professeur Angus est un médecin reconnu pour « soigner » ses patients d’une manière un peu particulière. En effet, il détient une clinique spécialisée dans le sommeil. Mais pas que …

Les différents patients qui sont traités ici, y viennent pour se débarrasser de terribles cauchemars. C’est le fils du professeur, Tristan, et son « frère » Esteban, qui se chargent du travail. Pendant que les patients sont endormis, grâce à une machine spéciale, ils se matérialisent dans leurs plus mauvais rêves. Puis, éradiquent toute peur ancrée dans le cerveau des « malades ». À tous les deux, ils composent « La brigade du Cauchemar ».

Mais, ils vont être confrontés à des choses qui vont les dépasser…

Le tome 4 : Mélissandre :

Le professeur s’est endormi sur son bureau, et c’est Elisa, son assistante, qui le réveille d’un terrible songe. Elle vient le prévenir que la nouvelle patiente est prête. Une fois que celle-ci a le dos tourné, le Professeur prend trois dossiers confidentiels. Et les brûle. Pendant ce temps à l’extérieur de la clinique, personne ne s’est aperçu qu’Alex est venu les espionner. Et va commettre une erreur monumentale. Sa curiosité le pousse à rentrer dans la « cellule » pendant l’expérimentation de la nouvelle patiente …

Le point sur la BD :

Inutile de vous rappeler que cette série à succès a remporté plus de prix, à elle seule, que de « coupes » qui siègent sur vos étagères !!! Avec un tel succès, La brigade des cauchemars, aux Éditions Jungle, a fait ses preuves. Franck Thilliez est passé maître dans l’art du cauchemar. D’une part, avec ses romans, et maintenant, avec cette BD jeunesse. Il manie plutôt bien le frisson, avec ses scénarios à la fois sombres et énigmatiques. Dans ce quatrième tome, ou plutôt « dossier » comme les auteurs le nomme, les mystères s’éclaircissent peu à peu pour laisser place à une nouvelle problématique pour la petite équipe de « Nightmares-busters !! ».

Le lecteur appréciera tout particulièrement les illustrations et ambiances proposées par Yomgui Dumont, Drac et Reiko Takaku. Teintées d’une touche très personnelle, des personnages aux yeux immenses, cernés et des physiques particuliers qui contribuent au stress engendré par le récit !

Conclusion :

La réputation de cette BD n’est plus à faire : Précipitez vous pour la lire . « La brigade des cauchemars » aux Éditions Jungle, est calibrée pour être juste assez effrayante. Mais surtout, intrigante à souhait avec un récit qui alterne le mystère entre les cauchemars et la vie réelle des différents personnages. Ce n’est plus une série à succès, mais une véritable saga qui restera, sans aucun doute, le «souvenir » de la génération 2010. Au même titre qu’un « ghostbusters » pour les 80’s, ou d’un « Jumanji » pour les 90’s ! N’attendez plus : Lisez-la !!