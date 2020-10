Comment la roulette est-elle devenue la reine du casino ?

Au même titre que les machines à sous, la roulette a grandement contribué à l’essor des casinos terrestres. Ce jeu incontournable a su traverser les époques en conservant une aura intacte auprès des joueurs. Plus surprenant encore, la roulette semble avoir trouvé une seconde jeunesse avec l’arrivée des casinos en ligne.

Nous avons voulu en savoir plus sur ce phénomène et c’est la raison pour laquelle nous nous sommes attardés sur ce qui fait toute la renommée du jeu de roulette. Nous aborderons également la place grandissante de la roulette en ligne dans les habitudes des joueurs.

Un jeu dynamique et accessible au plus grand nombre

La roulette est apparue au cours du XVIIème siècle en France ainsi qu’en Italie et s’est très vite répandue à travers le monde. Il faut dire que le but du jeu s’avère aussi passionnant que simple à comprendre. Lors d’une partie de roulette, le croupier lance la bille dans un récipient circulaire qui contient des cases colorées et numérotées. En tant que joueur, vous devez donc miser sur le résultat du lancer, c’est-à-dire la case sur laquelle la bille va s’arrêter. Vous pouvez notamment parier sur le numéro de la case, sa couleur, sa hauteur ou bien encore sur sa parité.

Le fonctionnement de la roulette rend ce jeu terriblement attrayant dans la mesure où l’on est tenté de relancer une partie dès que celle qui précède vient de s’achever. La roulette cultive également un paradoxe, avec d’une part des règles accessibles au plus grand nombre et de l’autre des théories innombrables sur la manière de battre le casino à son propre jeu. Depuis des siècles, les mathématiciens tentent notamment de répondre à cette question en proposant des stratégies diverses et variées : les martingales, les systèmes de mises et les attaques.

Si certaines méthodes s’avèrent parfois pertinentes, les casinos trouvent néanmoins toujours la solution pour les contrecarrer par la suite en modifiant par exemple les limites de mises. Qu’à cela ne tienne, cette fascination perpétuelle à l’égard de la roulette constitue évidemment l’une des clés de son succès indémodable.

Une nouvelle dimension acquise grâce à Internet

Cela fait maintenant quelques années que les casinos en ligne semblent prendre le dessus sur leurs homologues terrestres. Parmi les motifs d’explication qui reviennent le plus souvent dans la bouche des joueurs, le fait de pouvoir jouer sur les meilleurs jeux du moment constitue un atout de taille. Le jeu de la roulette en ligne vous permet par exemple de découvrir toutes les variantes possibles et imaginables : la roulette européenne, anglaise, américaine, mexicaine, allemande… Vous avez ici l’embarras du choix ! On retrouve d’ailleurs des centaines de jeux différents, fournis par les éditeurs les plus réputés de l’iGaming.

Si la roulette jouissait d’une immense popularité dans les établissements terrestres, il convient de préciser que les tables restaient généralement réservées aux initiés. En effet, certains joueurs débutants n’osaient pas franchir le pas, craignant qu’une méconnaissance des règles puisse leur attirer les foudres des autres joueurs et du croupier lui-même. A l’inverse, la roulette en ligne permet à chacun de tenter sa chance sans craindre d’être jugé ! Mieux encore, les novices peuvent s’informer gratuitement sur les règles du jeu via les nombreux sites spécialisés dans l’univers du casino. Enfin, pour ceux qui recherchent avant tout des sensations fortes, il est désormais possible de jouer à la roulette face à de véritables croupiers filmés en direct. Vous pouvez ainsi retrouver des sensations similaires à celles d’un établissement terrestre, mais depuis votre canapé !