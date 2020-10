Sonata – La vallée des Dieux

La vallée des Dieux est le premier tome de la nouvelle série Sonata, un comics des éditions Delcourt, paru en septembre 2020. Un ouvrage de David Hine et Brian Harbelin, qui délivre un récit original et beau, de science-fiction et de fantastique.

La planète Perdita est appelée le monde perdu. Une fois tous les cinq cycles, la planète d’origine des humanoïdes s’en approche assez, pour que les vaisseaux réussissent le voyage. Ils sont des colonisateurs, à la recherche d’un monde aux ressources illimitées, un monde écologiquement à l’opposé du leur où l’énergie et la nourriture se font rares. Ils sont des Ran, ils recherchent une sorte de Paradis et sont un peuple optimiste. Sonata est une Ran, quand il faut s’entraîner et voler sur un thermasaur, elle est la plus douée. Aussi, elle s’apprête à enfreindre la décision de son père, pour aller voler au secours d’un vaisseau qui arrive, alors qu’une tempête fait rage. Sonata rassure son animal volant, avant de mettre ses lunettes et de s’envoler. Un peu plus loin, son père, Braman, est inquiet, voyant ainsi sa fille partir. Dans le ciel, les éléments se déchaînent, entre la foudre, la pluie et le vent.

Le récit est découpé en plusieurs chapitres, facilitant la lecture et permettant de dessiner efficacement le scénario. En effet l’histoire est bien construite, présentant brièvement le contexte, avec une narration efficace et amenant de l’action rapidement. L’héroïne, Sonata, est la première narratrice, car ils sont plusieurs narrateurs, racontant chacun, à leur façon, leur histoire et cette histoire. Sur la planète Perdita, ils sont deux clans d’humanoïdes à bientôt s’affronter, pour de l’eau, provenant de deux planètes différentes, ayant des cultures différentes. Mais sur cette terre, il y a aussi les êtres primitifs, natifs de la planète, qui semble être les gardiens d’un bien grand secret… La bande dessinée est originale, entre science-fiction et fantastique, pleine de rebondissements, de surprises et de secrets, mais aussi de convoitises, de guerre et de monstres. Le dessin se veut réaliste, avec un trait fin et fluide, offrant de belles planches à découvrir.

La vallée des Dieux est le premier tome de la série Sonata, des éditions Delcourt, un comics assez bien mené, offrant une histoire originale, entre science-fiction et fantastique, ainsi qu’une planète qui recèle bien des dangers et des secrets, pour les héros.