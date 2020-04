Comment faire du pain à la maison?

L’apparition des machines à pain est une petit révolution. En effet; la suppression du travail pénible de la cuisson du pain, le pétrissage etc… est une aubaine pour les personnes désirant gagnant du temps. D’accord, vous pouvez dire qu’il y a des avantages à mélanger les ingrédients comme il faut, à lever, à pétrir et à former des pains à la main. Cela est tout à fait vrai, mais tout le monde n’a pas le temps de faire cela de nos jours. C’est pourquoi nous apprécions beaucoup la machine à pain qui permet d’économiser du travail.

Comment faire du pain dans une machine à pain?

Le processus est le même que pour la fabrication du pain à la main ; la seule différence est que la machine fait le mélange et la cuisson à votre place.

Vous n’avez besoin que de quatre ingrédients pour faire du pain avec une machine à pain :

la levure (ou une levure de démarrage)

Farine

l’eau

Sel (pour la saveur et pour contrôler la fermentation)

Les meilleurs conseils pour réussir votre pain

1. Lire les instructions

Honnêtement, on ne saurait trop insister sur ce point. Toutes les machines à pain ne sont pas les mêmes. Certaines machines font des pains d’un kilo, d’autres font des pains de 500 grammes. Certaines machines disposent de divers réglages, tandis que d’autres ont simplement un bouton marche/arrêt. Assurez-vous de lire le manuel de votre machine et de suivre ses instructions.

Lorsque vous essayez une nouvelle recette, comparez les quantités d’ingrédients aux recettes que vous utilisez habituellement. Il est important de ne pas dépasser la capacité du bac de votre machine à pain. Les petites machines à pain nécessitent généralement 2 tasses de farine, tandis que les grandes machines à pain en nécessitent 3. Il est également très important de peser correctement les ingrédients. Soyez précis. Même une petite cuillère à café de plus ou de moins d’eau peut faire la différence.

Dans certaines machines à pain, il faut insérer les ingrédients humides en premier ; dans d’autres, ce sont les ingrédients secs qu’il faut ajouter en 1er. Consultez les instructions de votre machine pour savoir dans quel ordre vous devez ajouter vos ingrédients.

2. Connaissez vos ingrédients

Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez de la farine à pain. Les farines à pain contiennent plus de gluten que la farine tout usage. Si vous n’avez pas de farine à pain, vous pouvez en faire la substitution avec: 1 tasse de farine et 1 cuillère à café de gluten de blé (disponible dans les magasins de produits diététiques et certains supermarchés) pour obtenir.

Les œufs doivent être ajoutés à température ambiante. Pour amener rapidement des œufs froids et réfrigérés à température ambiante, placez l’œuf entier (non fêlé) dans une tasse d’eau chaude du robinet pendant quatre ou cinq minutes.

Si votre recette prévoit du lait, N’UTILISEZ PAS de cycle de mélange différé.

Coupez le beurre ou la margarine en petits morceaux avant de l’ajouter à la machine.

3. Travailler avec la levure

La levure pour machine à pain et la levure rapide sont spécialement créées pour la machine à pain et sont plus rapidement que les levures sèches. Vous pouvez utiliser de la levure standard dans votre machine à pain, mais elle doit être dissoute dans de l’eau avant d’être utilisée. En revanche, la levure pour machine à pain peut être mélangée à d’autres ingrédients secs. La différence entre la levure standard et la levure pour machine à pain est à prendre en compte lorsque vous utilisez la fonction de mélange temporisé de votre machine.

La levure a besoin d’un environnement chaud (mais pas trop) pour se développer, et c’est pourquoi tous les liquides ajoutés dans la machine à pain (y compris les œufs) doivent être à température ambiante. L’eau est un ingrédient courant, mais comme de nombreuses personnes utilisent la minuterie de leur machine à pain, la plupart des recettes font appel à du lait en poudre. Cependant, si vous mélangez votre pâte tout de suite, vous pouvez certainement utiliser du lait frais. Il suffit de remplacer l’eau par du lait standard.

N’oubliez pas que la levure s’active au contact de tout ingrédient humide, et pas seulement de l’eau ou du lait. Les œufs, les fruits, le fromage, les légumes, le beurre, tous peuvent activer la levure.

Le gluten, une protéine de la farine de blé, est ce qui donne la structure du pain. C’est pourquoi vous utilisez de la farine riche en protéines (farine panifiable) pour faire du pain. Le gluten gonfle au fur et à mesure que la levure se divise.

Les farines riches en protéines contribuent à donner aux pains une texture moelleuse. Recherchez donc une farine moulue avec un fort taux de protéines (le blé dur fournit la plus grande quantité de protéines, ou gluten).

Tester les ingrédients

Une fois que vous avez appris les bases, vous pouvez commencer à expérimenter.

Commencez par vos recettes préférées, en faisant une substitution à la fois. Par exemple, remplacez la farine de seigle par une partie de la farine de blé, ou le lait par de l’eau. Gardez à l’esprit que vous devez substituer du sec au sec et du mouillé au mouillé, à moins que vous ne fassiez les ajustements nécessaires. Par exemple, vous pouvez remplacer le lait sec par du lait frais, à condition de réduire l’eau de la quantité de lait frais ajoutée. Essayez d’ajouter des herbes, des épices ou des graines afin de manger des pains différents.

Adaptation d’une recette pour la machine à pain

Lorsque l’on convertit une recette de pain fait à la main à la machine à pain, il est utile d’avoir une petite feuille de route. Passez en revue quelques recettes de machine à pain qui ont eu du succès. Combien de tasses de farine contiennent-elles ? Quelle quantité de liquide ? Ensuite, ajustez les quantités d’ingrédients de la recette de pain standard, en faisant attention à ne pas dépasser la capacité de votre machine.

Formules pour déterminer la taille de votre recette :

Un pain de 500 grammes nécessite environ 7/8 de tasse de liquide et 2 3/4 de tasse de farine.

Pour un pain de 750 grammes , il faut environ 1 tasse de liquide et 3 tasses de farine.

Pour un pain de 1 kilo, il faut environ 1 1/3 tasse de liquide et 4 tasses de farine.

Adaptation d’une recette de machine à pain à une recette standard

Vous pouvez également convertir une recette de machine à pain en un pain fait à la main.

Pour obtenir les meilleurs résultats, trouvez une recette de pain artisanal comparable pour avoir les instructions de bases nécessaires pour commencer.

Et si vous n’avez pas de recette comparable, voici quelques étapes à suivre:

Dissolvez la levure et 1 cuillère à soupe de sucre dans de l’eau chaude

Combinez les ingrédients et mélangez bien.

Pétrissez la pâte jusqu’à ce qu’elle soit lisse et molle.

Laissez la pate gonfler. Façonnez.

Placer le pain dans un moule à pain graissé ou sur une plaque de cuisson pour un pain rond.

Laissez votre pain gonfler jusqu’à ce qu’il ait presque doublé.

Votre pain est prêt à être dégusté!