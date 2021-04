Comment rencontrer une jeune fille si vous êtes un gars

Rencontrer une fille n’est pas toujours facile. Sur leurs gardes, les demoiselles ne sont pas disposées à laisser n’importe qui les approcher. Pour les célibataires qui recherchent une moitié, il importe de trouver les mots justes et d’adopter les bonnes attitudes.

Développez votre confiance en vous

En matière de rencontre amoureuse, l’erreur et le tâtonnement n’ont pas de place. Pour les demoiselles célibataires, rien n’est pire que de rencontrer un homme indécis, qui cherche ses mots. Bégaiements, regards fuyants, propos confus… Tout cela a tôt fait d’exterminer les relations naissantes.

Si les relations amoureuses ne sont pas votre tasse de thé, faites vos premiers pas sur les meilleurs sites de rencontre. Cela vous permettra de déterminer votre profil de séducteur, d’affiner votre style de drague et de trouver la perle rare. Pour séduire une jeune fille, développez votre confiance en vous. Plus vous déborderez de confiance, plus vous remarquerez que les demoiselles sont attirées par vous.

Peu importe que vous ne soyez pas le plus beau, le plus riche ou le plus diplômé. Quelque chose en vous est unique. Apprenez à vous apprécier tel que vous êtes et à être fier de votre parcours. Ce n’est qu’ainsi que vous parviendrez à faire craquer même les cœurs les plus endurcis.

Signifiez-lui votre intérêt

Si vous ne faites pas part à cette jeune fille de l’intérêt que vous lui portez, elle ne risque pas de le deviner… Pour séduire une jeune fille, apprenez à vous mettre en avant sans pour autant avoir l’air d’être imbus de vous.

Souriez-lui. Faites-lui des compliments. Prenez place à côté d’elle dès que l’occasion se présente. Pour une jeune fille, toutes ces petites attentions valent leur pesant d’or. Au moment où vous sentirez prêt, passez à l’étape suivante : le flirt.

Flirtez avec elle de façon subtile

Le flirt est similaire en de nombreux points à un jeu d’échecs. Comme un maître de la logique, vous avancez vos pions tout doucement sur l’échiquier de son cœur. Si vous montrez trop entreprenant, elle risque de se détourner de vous. Si, à l’inverse, vous n’êtes pas démonstratif, c’est dans la case “amitié” que vous finirez le restant de vos jours.

Avant d’entamer une conversation, gardez à l’esprit que chaque femme est unique. Dites adieu aux idées préconçues si vous espérez la séduire. À la place, essayez de repérer ce qui la rend unique. Quel est ce trait de sa personnalité qui vous a craqué ? C’est autour de ce dernier que doit graviter votre jeu de séduction.

Autant que possible (mais avec modération), mettez vos qualités en avant. Les jeunes filles prennent plaisir à s’imaginer aux bras d’un homme de valeur. Montrez-lui que vous êtes celui qui saura combler ses rêves les plus fous. Face à cette déferlante d’attentions, elle ne pourra pas rester indifférente bien longtemps.

Soyez empathique et à l’écoute. En la laissant s’exprimer sans interruption, vous avez plus de chances de la séduire qu’en parlant. Ce faisant, vous découvrirez ses joies, ses faiblesses et surtout ses aspirations. Vous n’aurez plus ensuite qu’à suivre la carte qui mène à son cœur.

Soyez un interlocuteur intéressant

En réalité, les prémices de l’amour se dessinent dans les mots que vous échangez. Dès la première conversation, il est facile de déterminer si oui ou non la fille est intéressée. Sortez donc le grand jeu pour qu’elle s’attache rapidement à vous.

Étudier son comportement et ses habitudes vous permettra d’avoir une idée générale de la fille en question. Cela vous permettra d’avoir une idée des sujets qui la passionnent réellement. Profitez de votre temps libre pour vous documenter dessus. Au moment opportun, cela vous sera d’une aide précieuse.

Au début, entamez la conversation avec des sujets assez légers. Le climat, les embouteillages, les dernières nouvelles… Ce type de sujets foisonnent. L’objectif principal est d’attirer son attention.

Une fois que vous serez le centre de votre attention, sortez vos atouts de votre manche. Orientez la conversation sur ses thèmes de prédilection. Afin d’éviter que la conversation ne finisse en queue de poisson, évitez les questions ouvertes. Préférez-leur celles qui incitent à en dire toujours un peu plus. “Comment”, “pourquoi”, etc. se doivent de devenir vos compagnons quotidiens.