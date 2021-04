Sting “Duets” :  17 titres revisités en duo avec Mary J.Blige, Herbie Hancock,

Auteur de près de 400 chansons enregistrées, Sting est aux cotés d’Elton John, Mark Knopfler ou Phil Colins l’un des auteurs marquants de la variété britannique de ces 30 dernières années.

Dans la foulée de My Songs (2019) où il revisitait les chansons de Police et celles de son propre répertoire, Duets réunis des duos que Sting a enregistré tout au long de sa carrière. Un exercice de style comme Tony Bennett, Emmylou Harris, Johnny Cash, Kenny Rogers, Linda Ronstadt, Frank Sinatra, Barbra Streisand et bien d’autres ont faits avant lui. La seule particularité étant que ces chansons sont toutes des collaborations faites non pas à la demande de Sting, mais à la demande des artistes ici présents pour leurs propres albums respectifs. Si on survole 30 ans de carrière discographique, résumer en 17 titres le répertoire d’un tel monstre sacré n’a pas du être un exercice facile.

Par bonheur, ces enregistrements respirent une certaine fraîcheur et nous renvoient à l’essence même des années des 80’s, 90’s et 2000’s. Et ici le dénominateur commun est bel et bien l’univers singulier du bassiste chanteur. Voilà des chansons qui s’écoutent agréablement et passent de climats R’N’B à la pop, au folk, au jazz ou au gospel le tout à travers des orchestrations particulièrement éclectiques. Tous les interprètes ici se fondent dans l’esprit, l’écriture poétique et l’interprétation si particulière de notre Zarathoustra de la chanson anglophone. A commencer par “September”, une chanson enregistrée avec Zucchero, la seule a avoir été enregistrée spécialement pour cet album. Mentions particulières pour ces versions poignantes que sont “None of Us Are Free” en compagnie de Sam Moore, “L’amour C’est Comme Un Jour” avec Charles Aznavour, “Little Something” avec Melody Gardot, “Whenever I Say Your Name” avec Mary J. Blige, « Desert Rose » en compagnie de Cheb Mami ou l’émouvant « My Funny Valentine” avec Herbie Hancock. Au milieu de chansons dansantes, “Mama” avec Gashi et swingantes « It’s Probably Me”, titre co-écrit pour le film “L’Arme fatale 3” avec Eric Clapton et Michael Kamen, on trouve ce reggae pop ensoleillé “Don’t Make Me Wait” avec Shaggy et bien plus étonnant ce « Reste » avec Gims. Sans oublier bien sûr les tubes « We’ll Be Together” avec Annie Lennox, « Stolen Car” en duo avec Mylène Farmer ou le puissant “Rise & Fall” en compagnie de Craig David, l’une des voix du R’N’B moderne. L’occasion de redécouvrir l’oeuvre de Sting à travers un un melting pot d’artistes aussi différents que singuliers.

Jean Christophe Mary

« Duets » (Polydor)