La troisième édition du Festival des Jardins de la Côte d’Azur aura lieu du 9 mai au 9 juin

Initialement prévue en avril, la troisième édition du Festival des Jardins de la Côte d’Azur aura bel et bien lieu du 9 mai au 9 juin. Voilà de quoi nous réjouir avec l’arrivée des beaux jours ! Cette année, sur le thème « Jardins d’Artistes », le Département des Alpes-Maritimes nous invite à déambuler dans un véritable musée à ciel ouvert, à la découverte de 28 créations uniques et éphémères. Après Julie Depardieu et Marina Picasso, la comédienne Audrey Fleurot sera la marraine de cette nouvelle édition.

Une troisième édition placée sous le thème des “Jardins d’Artistes” dans cinq communes du département et à Monaco

Cette troisième édition du Festival des Jardins va mettre à l’honneur l’Art et La Nature pendant un mois, dans cinq communes du département mais aussi, pour la première fois, à Monaco. Les amoureux de la nature, des jardins, de la botanique mais aussi les curieux pourront ainsi découvrir dix-sept jardins artistiques éphémères en compétition ainsi que onze créations hors compétition.

Antibes-Juan-les-Pins (dans la Pinède Gould), Cannes (dans le Jardin de la villa Rotschild), Grasse (dans le jardin de la villa Fragonard), Menton (dans les jardins Biovès), Nice (dans le Jardin Albert 1er et sur la promenade du Paillon) et la Principauté de Monaco (sur les terrasses du Casino) seront en compétition et proposeront plusieurs créations éphémères.

Cette année, trois jurys seront chargés de décerner sept récompenses.

Le prix du jury sera délivré par le jury du festival constitué d’élus, de personnalités et de représentants des jardins.

Le prix des professionnels du paysage sera remis par l’UNEP (Union Nationale des Entreprises du Paysage).

Le prix Green Deal sera attribué au jardin le plus éco-responsable, remis par le jury du Festival.

Le prix de la presse sera remis par un jury composé de journalistes français et européens de la presse spécialisée.

Un prix « Coup de cœur artistique » sera attribué par chacun des trois jurys.

En plus de la compétition, les cinq communes du département participant au concours ainsi que la Principauté de Monaco proposeront également des créations uniques hors concours. A noter que trois autres communes du département, Cap d’Ail, Mandelieu-La Napoule et Saint-Jean-Cap-Ferrat inviteront aussi le public à découvrir des jardins artistiques hors compétition.

Audrey Fleurot marraine de l’édition 2021

Audrey Fleurot sera la marraine de cette troisième édition. Le public connaît bien la comédienne, présente à la fois au cinéma, à la télévision et au théâtre. Elle était notamment à l’affiche d’Intouchables aux côtés d’Omar Sy et de François Cluzet. A la télévision, elle faisait partie de l’aventure de la série historique « Un village français ». Elle a été l’année dernière l’une des héroïnes de la série « Le Bazar de la charité » et on la verra en femme de ménage surdouée à partir du 29 avril, dans « HPI », la nouvelle série de TF1.

Avant d’être comédienne, Audrey Fleurot a fait des études d’art. Elle considère l’art et les jardins comme des sources d’émotions et d’inspirations. Amoureuse de la nature et jardinière débutante, elle s’est installée à la campagne. Elle était donc la marraine idéale de cette troisième édition !

Pour plus de renseignements sur le Festival des Jardins, sur les créations éphémères ainsi que sur les animations prévues : https://festivaldesjardins.departement06.fr