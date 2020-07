Comment Utiliser une Carte Mentale pour votre Entreprise

Tout le monde a assisté à un cours où leur principale responsabilité était de mémoriser et d’apprendre des faits. Tant que vous vous souvenez de tous les faits et que vous pouvez le prouver – par exemple, lors d’un test – vous avez réussi le cours, mais vous n’avez peut-être pas bien compris ce que vous avez mémorisé. Vous avez très probablement échoué à conserver la plupart des nouvelles informations.La cartographie mentale est un meilleur moyen d’absorber les connaissances. Vous pouvez l’utiliser pour tout, de la création d’un plan pour développer une habitude saine à l’élaboration d’une idée commerciale essentielle. Cela implique de s’appuyer sur des idées que vous connaissez et comprenez déjà afin de pouvoir absorber de nouveaux concepts avec une réelle compréhension et une meilleure rétention.

Qu’est-ce que la cartographie mentale?

Une carte mentale peut vous aider à apprendre un grand nombre de concepts inconnus. C’est une technique qui consiste à utiliser les côtés gauche et droit de votre cerveau pour absorber de nouvelles idées. L’aide visuelle créée lors d’un exercice de cartographie mentale peut vous aider à organiser de nouvelles informations en corrélation avec un nouveau concept central. Une fois que vous avez établi un nouveau concept central, vous pouvez construire votre carte mentale avec des branches de sous-concepts connexes.

Finalement, vous allez créer une hiérarchie qui montre la relation entre un concept que vous comprenez déjà et le nouveau. La cart e mentale fonctionne car elle tire parti des compétences corticales naturelles utilisées pour traiter et absorber de nouvelles informations.

La cartographie mentale peut aider à la rétention et à l’apprentissage

Le mind mapping permet un apprentissage significatif, qui se produit lorsque vous conservez de nouvelles connaissances en les connectant à des connaissances existantes. Cela force votre cerveau à faire le lien entre ce que vous savez et ce que vous venez d’apprendre. Les apprenants établissent ce lien en cartographiant des informations discrètes autour d’un thème central.

Historiquement, les Romains utilisaient la technique de visualisation des loci pour absorber et consommer de nouveaux concepts. La technique des loci consiste à développer des visuels mentaux qui permettent à un individu de se souvenir de grandes quantités d’informations, comme un discours.

Le mind mapping fonctionne de la même manière et offre les mêmes avantages positifs que la méthode. Ceci est en partie dû au fait que les diagrammes utilisés dans le mind mapping facilitent la conservation des informations.

Un engagement significatif est essentiel pour l’apprentissage en profondeur. Cependant, la plupart des méthodes d’apprentissage traditionnelles ne favorisent pas un engagement significatif. Le mind mapping fonctionne mieux que la mémorisation des faits, car les apprenants participent au brainstorming, à la génération d’idées et à la connexion de concepts tout en créant un visuel plus facile à retenir.

Certains des aspects les plus complexes de l’entreprise sont la planification de projets, le développement de bases de recherche de connaissances et l’élaboration de stratégies. Le mind mapping simplifie ce type de tâches commerciales complexes. Ils permettent aux dirigeants de consommer, comprendre et retenir rapidement des problèmes complexes.

voici une large gamme de solutions logicielles gratuites ou payantes qui peuvent vous aider à créer et à travailler avec une carte mentale. Par exemple, la carte mentale est un outil de cartographie mentale de premier plan que vous pouvez utiliser pour développer, visualiser et partager vos idées.

Dans le monde des affaires, il semble qu’il y ait quelque chose de nouveau à apprendre chaque jour. La cartographie mentale peut éliminer le stress de l’apprentissage continu et vous aider à maintenir votre bien-être général et votre santé mentale.

Aujourd’hui, le monde des affaires est un environnement numérique en évolution rapide. La vitesse à laquelle les informations circulent affecte la manière dont les gens apprennent. Le mind mapping peut vous aider à absorber rapidement des idées complexes afin que vous puissiez apprendre de nouveaux concepts qui vous permettent de saisir des opportunités éphémères.