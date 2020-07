Coudre ses sacs – 15 projets, plus de 100 combinaisons

Coudre ses sacs est un ouvrage de Sabine Komarek, paru aux éditions Glénat, en février 2020. Un livre qui propose de coudre et créer ses propres sacs, à travers différents modèles, offrant ainsi une multitude de variantes. Un livre curieux, pratique, complet, pour continuer la couture, après avoir cousu les masques…

Le livre de loisirs créatifs, de 144 pages, qui présente, en premier lieu, un sommaire, sur deux pages, présentant quelques photographies des sacs à coudre et les différentes parties de l’ouvrage. Après un avant-propos, les bases sont présentées, avec le matériel et les techniques de couture. Quelques trucs à savoir avant de se lancer viennent parfaitement compléter le livre, avant de retrouver les différents projets. A la fin, sont à découvrir, les accessoires pour les sacs, les breloques à suspendre, suivi d’un mot de l’auteure et les remerciements.

Les tissus, la mercerie et autres fournitures utiles pour fabriquer ses propres sacs, sont très bien détaillés et présentés, suivis par les outils nécessaires à la couture. Les techniques de couture, pour assembler et coudre correctement, sont très bien décrites, avec des pas à pas photographiés, afin de mieux visualiser les assemblages et coutures à faire.

Avant de retrouver les modèles présentés, le principe modulaire est expliqué, démontrant qu’avec cinq formes de base, quinze sacs sont à réaliser. Des transformations qui permettent facilement de personnaliser ses sacs, afin d’être uniques. Les termes techniques utilisés dans le livre et les niveaux de difficulté sont présentés et expliqués.

Les quinze projets présentés sont variés, avec des motifs, matières et formes différents, afin de nuancer les tendances et de choisir son sac préféré. Les cinq basiques sont donc à retrouver, dans cet ouvrage, entre sac seau, besace, sac en bandoulière, cabas et sac week-end. Pour chaque projet, tout est très bien détaillé, afin de réaliser le plus facilement le sac présenté. Ainsi l’on retrouve un petit descriptif, les dimensions de l’ouvrage fini et la difficulté de la réalisation. Les fournitures et les coupes sont à retrouver sous forme de liste. Ensuite, un pas à pas détaillé et photographié permet de réaliser, étape par étape, le sac. Des assemblages, des découpes, des coutures, qui permettent, petit à petit, de monter son sac, qui prend ainsi forme… Il ne faut pas oublier, qu’à la fin de l’ouvrage, des patrons, à taille réelle, sont à retrouver et détacher !

Coudre ses sacs est un livre de loisirs créatifs, des éditions Glénat, qui propose de réaliser son propre et unique sac. Un ouvrage bien construit, pratique et très complet, qui propose quinze projets différents, jouant sur les formes, les matières et les motifs. Un livre qui plaira à tous ceux qui ont repris leur machine à coudre depuis le confinement…