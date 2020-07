Un apéritif réussi – Notre sélection pour cet été : Vin, Olives, Terrines

Pendant l’été, le mot apéritif prend tout son sens ! Un moment convivial à deux, en famille ou entre amis, qui réserve parfois de belles surprises gustatives. Nous avons justement fait une sélection de nos dernières découvertes, de délicieux mets apéritifs proposés par de jolies marques.

ZOOM sur notre apéritif idéal

Une bonne bouteille de rosé signé Le Petit Ballon

Cela fait des années que nous vous parlons du site Le Petit Ballon. Et nous sommes heureux de vous dire que le concept n’a pas pris une ride ! Le site propose des abonnements à des box dans lesquelles vous recevez une sélection de vins à déguster. Vous aurez aussi la possibilité de vous rendre sur leur boutique en ligne. Vous y trouverez du vin rouge, du blanc, du rosé. Ainsi que du champagne pour des apéritifs encore plus festifs.

Nous avons pu déguster un rosé spécialement pensé pour la période estivale. Il s’agit du rosé Batti Batti qui débarque sur le site en tant que nouveauté. Nous l’avons apprécié parce qu’il accompagne tous genres de mets : viandes, poissons, fromages, etc. Il sera donc parfait pour l’apéritif. Si ses notes fruitées sont affirmées, il est relativement doux. D’ailleurs, si vous avez envie de vous laisser tenter, Le Petit Ballon propose une version magnum pour cet été.

Les olives farcies Le Brin d’Olivier

Chez FranceNetInfos, pas d’apéritif sans olives ! Et notre coup de cœur s’est porté sur les nouvelles olives farcies de la marque Le Brin d’Olivier. Cela nous a permis de découvrir la marque et de goûter à de délicieuses olives fourrées à l’ail ou au gingembre.

Deux recettes différentes qui vont ravir les gourmands de saveurs provençales. Et contre toute attente, nous avons eu un coup de cœur pour les olives farcies au gingembre. Nous ne pensions pas que ces deux-là se mariaient aussi bien ! Celles à l’ail sont parfaites également. D’autres recettes sont proposées, comme les olives farcies aux poivrons, amandes, anchois et citron.

La marque Le Brin d’Olivier propose bien d’autres mets sur le site officiel, au travers de deux gammes différentes : Françaises et Méditerranéennes. Vous retrouverez notamment la fameuse olive noire de Nyons appelée Tanche ou encore des tapenades et des huiles d’olive sous différents formats. À retrouver en GMS.

Les terrines de poisson TOASTIMER Phare d’Eckmühl

Nous avions envie de vous présenter une alternative à la charcuterie. Les terrines de poisson TOASTIMER Phare d’Eckmühl sont surprenantes.

Parmi les recettes que nous avons eu le plaisir de déguster, il y a les nouveaux tartinables aux 3 saveurs différentes, à savoir les TOASTIMER :

Thon Tomates Séchées et Basilic Bio

Saumon Aneth et Citron

Maquereau Houmous et Cumin bio

Nous avons d’abord apprécié la recherche dans les recettes proposées. Notre saveur préférée : celle au thon et aux tomates séchées qui va plaire aux gourmands de saveurs estivales. Ces tartinables sont idéals à l’apéritif sur les toasts ou encore en pique-nique sur du bon pain frais. Petit plus : la marque a fait en sorte de nous proposer des poissons issus de la pêche responsable et des saumons élevés en agriculture biologique.

Des mets raffinés avec la Comtesse du Barry

Pour ceux qui aiment les apéritifs plus élaborés autour de saveurs raffinées, il a la Comtesse du Barry. Vous pourrez goûter à de succulents mets, de l’épicerie fine et autres produits du terroir.

Parmi les recettes que nous avons particulièrement appréciées, il y a :

Saucisses aux herbes, olives vertes et tomates confites

Terrines à tartiner aux multiples saveurs

Tartinables du type « Piperade au chorizo », tarama, tapenade, etc.



Nous avons aimé le côté “apéritif convivial” avec les petites saucisses gourmandes qui sont d’ailleurs proposées sous d’autres recettes. Gros coup de cœur pour la “Salsa d’olives et poivron”. Une déclinaison réussie de la tapenade classique. Sans oublier les terrines petits formats qui plaisent toujours aux convives. Il en existe plusieurs sortes. Nous vous conseillons les terrines de canard, notamment celle aux olives : un délice !

Un apéritif healthy avec Wonderful

Nous avons aussi pensé à ceux qui aiment prendre soin de leur ligne durant les apéros. Nous nous conseillons quelques fruits secs ou autres alternatives type pistaches. Wonderful en propose justement. Elles sont agréables en bouche car peu salées. D’ailleurs, la marque propose des petits formats à glisser dans le sac, en cas de petit creux ou après une séance de sport.

Comme vous avez pu le constater, nous avons eu le plaisir de goûter à différents mets apéritifs durant le mois de juillet. Qu’avez-vous l’habitude de déguster à apéritif ? Êtes-vous branchés apéritifs simples et conventionnels ? Gourmands, raffinés, healthy ? Dites-nous tout cela en commentaire.

Bel apéritif à tous !