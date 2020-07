En milieu professionnel, on utilise certains équipements industriels pour effectuer certaines activités et qui génèrent inévitablement des poussières, du gaz ou encore des fumées qui peuvent être dangereusement nocives pour la santé. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’une réglementation a été mise en vigueur concernant l’utilisation des aspirateurs industriels visant à aspirer ces polluants difficiles à éliminer. Voici plus de détails sur ce sujet.

Focus sur les risques liés à ces polluants dans les lieux de travail

Dans une zone industrielle, on compte un grand nombre de polluants émis tous les jours à savoir des fumées, du gaz, des poussières ainsi que d’autres produits chimiques dangereux. Inhalées tout au long de la journée et pendant des années, ces émissions engendrent des effets nocifs sur la santé. Effectivement, une étude a prouvé que certaines maladies qui touchent un grand nombre de salariés tel que les irritations, les infections du système respiratoire et les autres troubles neurologiques sont causées par ces polluants. D’ailleurs, certaines analyses ont mis en évidence que les polluants peuvent être la cause directe des cancers. C’est d’ailleurs pour cette raison des organismes spécifiques tels que les CRAM ou Caisses régionales d’Assurance maladie et les CGSS ou Caisses générales de Sécurité sociale ont imposé la mise en œuvre des solutions de prévention dans les milieux de travails.

Aspiration industrielle : un dispositif de prévention mis en place dans les milieux industriels

La loi reste ferme sur le fait qu’une simple ventilation ne soit pas suffisante comme solution d’assainissement surtout lorsque les polluants émis au quotidien sont fortement toxiques et de grande quantité. C’est pour cela que les entreprises se trouvent dans l’obligation de mettre en place des solutions d’aspiration industrielle, comme celle proposée par CORAL SA afin d’atteindre une concentration admissible entre 10 à 5mg/m3 d’air sur 8 heures de travail. D’ailleurs, il est crucial d’éviter les atmosphères explosives en aspirant notamment le gaz et les poussières inflammables. À titre d’information, la concentration de gaz et des vapeurs inflammables ne doit jamais excéder le 25 % de la LIE, plus précisément la limite inférieure d’explosivité. Par ailleurs, dans le cas où certains problèmes techniques sont perçus sur le système d’aspiration, lui empêchant ainsi de fonctionner correctement, il faut le signaler en toute urgence.

Les principaux intérêts de mettre en place une aspiration industrielle dans un local professionnel

Beaucoup d’entreprises hésitent encore à mettre en place une aspiration industrielle au sein de leur boîte, remettant en cause la véritable utilité d’un tel équipement. À noter que le système d’aspiration industriel est une sorte de dispositif permettant de traiter l’air ainsi que le gaz émis par les unités de production d’une entreprise. Une telle installation est requise dans beaucoup de secteurs d’activités à savoir les fonderies, les imprimeries, les produits pharmaceutiques, l’agroalimentaire, les laboratoires, les produits pharmaceutiques et bien d’autres encore. Ce type d’appareil aspire particulièrement les COV, plus précisément les Composés Organiques Volatils, d’où sa grande importance dans les zones industrielles. Mais il peut également absorber les fumées, les vapeurs ainsi que les aérosols.