Concert en ligne de l’Ensemble Baroque de Nice vendredi 12 Mars

En attendant la réouverture tant attendue des salles de spectacle, de nombreux artistes ont à cœur de maintenir un lien avec le public. C’est le cas de l’Ensemble Baroque de Nice qui proposera, via sa chaîne youtube, son sixième concert en streaming vendredi 12 mars à 20h30 en direct de l’Eglise Saint Martin de Nice.

L’Ensemble Baroque de Nice, l’une des principales formations françaises spécialisées dans la musique baroque

L’Ensemble Baroque de Nice existe depuis plus de trente-cinq ans. Il est composé d’un noyau d’une douzaine de musiciens jouant tous sur des instruments anciens. Sous la direction de Gilbert Bezzina, l’Ensemble a à cœur de restituer une musicalité fondée sur la connaissance approfondie des traités d’interprétation des XVIIe et XVIIIe siècles. Cette volonté s’est accompagnée d’un travail de recherche et de redécouverte des chefs-d’œuvre baroques oubliés ou méconnus. Très attachée au répertoire lyrique baroque, la formation est à l’origine de la création mondiale d’opéras et d’œuvres lyriques : Dorilla in Tempe, L’Incoronazione di Dario, Rosmira fedele de Vivaldi, Il Telemaco d’Alessandro Scarlatti ou son oratorio La Giuditta, qui a donné lieu à un enregistrement discographique et à une tournée qui est passée par de prestigieux festivals. Depuis sa création, l’Ensemble Baroque de Nice a collaboré avec différents ensembles vocaux et solistes de renommée internationale.

Vendredi 12 Mars, concert en streaming : les origines du violon

Vendredi 12 mars, L’Ensemble Baroque de Nice va mettre les origines du violon à l’honneur en proposant un récital centré sur la richesse harmonique, mélodique et rythmique du XVIIème siècle. Nous entendrons ainsi les compositions de Dario Castello qui joua un rôle important dans l’élaboration de la forme sonate, mais aussi celles des Italiens G. Frescobaldi ou A. Bertali, ainsi que de Johann Jakob Walther. Ce dernier a laissé une œuvre particulièrement inventive, où le violon imite instruments et oiseaux.

Comme le dit Gilbert Bezzina, « la musique baroque est moderne dans tous les sens. D’abord au niveau de la nouveauté parce que c’est un répertoire qu’on avait complètement oublié. Et deuxièmement parce que notre manière de l’interpréter en s’appuyant sur les textes de l’époque qui en parlaient lui a redonné une vie très populaire ». Voilà de quoi nous donner envie de nous connecter sur la chaîne youtube de l’Ensemble Baroque de Nice vendredi 12 mars à 20h30 pour ce concert en streaming. Et pour suivre les coulisses de ce concert, des événements et des prochaines dates, rendez-vous sur la nouvelle page instagram : @ensemblebaroquedenice.