Le jambon Serrano est l’une des perles gastronomiques de l’Espagne, connu et apprécié dans le monde entier pour sa saveur unique et la qualité de son élaboration. Chaque année, le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation (MAPA) organise un concours national pour élire le meilleur jambon d’Espagne. Cette distinction prestigieuse met en lumière les producteurs les plus remarquables et valorise la tradition, l’effort et la passion qui se cachent derrière chaque pièce. En 2024, le prix a été décerné à un produit très spécial, dont l’histoire familiale et l’origine dans un petit coin de Teruel le rendent encore plus unique.

Cette année, le prix a été attribué à Jamones Perfecto, oui, un jambon au nom “parfait” C’est le meilleur jambon d’Espagne. Ce produit, qui bénéficie de l’Appellation d’Origine Protégée (AOP) Jamón de Teruel, est fabriqué dans une région qui, depuis des années, est dédiée à la production de jambons de très haute qualité. Ce qui rend Jamones Perfecto spécial, ce n’est pas seulement sa saveur exceptionnelle, mais aussi l’histoire qui se cache derrière sa production. Produit par la famille Gómez à Cedrillas, une petite commune de Teruel, ce jambon représente bien plus qu’un délice : c’est le fruit de nombreuses années d’efforts, de dévouement et de passion dans une région rurale marquée par le dépeuplement.

L’histoire d’une famille et de son héritage

L’histoire de Jamones Perfecto est aussi inspirante que sa saveur. À Castelfrío, un petit village de la province de Teruel, la famille Gómez travaille depuis des générations pour perfectionner l’art de l’élaboration du jambon. Dans une région dépeuplée et avec peu de ressources, cette famille a maintenu vivante une tradition qui remonte à des siècles. Leur jambon s’est non seulement distingué par sa qualité, mais a également joué un rôle important dans la préservation de l’économie locale et la promotion des zones rurales.

L’Appellation d’Origine Protégée Jamón de Teruel est l’une des plus reconnues en Espagne, et Jamones Perfecto (qui appartient à Jamones Castelfrío) est produit en respectant les techniques artisanales qui définissent cette AOP. Le climat sec et froid de la région, associé au savoir-faire transmis de génération en génération, a permis à la famille Gómez de produire un jambon qui a séduit à la fois les juges du concours et les palais à travers tout le pays. La reconnaissance en 2024 témoigne de l’effort et du dévouement de cette famille à maintenir une tradition vivante tout en innovant pour l’avenir.

Le meilleur jambon d’Espagne, maintenant disponible dans toute l’Europe

Il n’est pas surprenant que Jamones Perfecto ait remporté le titre de meilleur jambon d’Espagne en 2024. Sa saveur, sa texture et sa qualité sont incomparables, et le meilleur, c’est que vous pouvez désormais savourer ce délice partout en Europe. Bien que ce jambon soit profondément enraciné dans une petite communauté rurale, la famille Gómez a misé sur la distribution internationale. Grâce à cette approche, le jambon de Teruel est non seulement disponible en Espagne, mais aussi dans des pays comme la France.

Vous vous demandez comment obtenir ce jambon en France ou dans d’autres pays européens? Grâce à http://ibericomio.es/fr, un portail numérique dédié à la mise à disposition des meilleurs produits ibériques directement aux consommateurs de toute l’Europe. Ibericomio est un projet 100 % digital qui a permis à de petits producteurs, comme la famille Gómez, de distribuer leurs produits de manière efficace, garantissant qu’ils arrivent frais et en parfait état aux foyers de leurs clients en quelques jours seulement. Ce type de plateforme facilite non seulement l’achat de produits artisanaux, mais soutient également les petites entreprises familiales qui dépendent de la vente directe pour survivre.

Pour des entreprises comme Jamones Castelfrío, cette plateforme a été essentielle pour élargir leur portée et atteindre de nouveaux marchés. Au lieu de dépendre des grands distributeurs, Ibericomio s’assure que les produits arrivent directement du producteur au client, dans un processus rapide et efficace. Grâce à Ibericomio, vous pouvez recevoir le meilleur jambon d’Espagne chez vous en seulement 72 à 96 heures, où que vous soyez en Europe.

La tradition et l’avenir du jambon espagnol

Le succès de Jamones Perfecto et sa reconnaissance en tant que meilleur jambon d’Espagne en 2024 souligne l’importance de combiner tradition et innovation. Tandis que la famille Gómez continue d’utiliser les techniques traditionnelles de fabrication qui ont défini la qualité du jambon depuis des générations, leur pari sur la distribution internationale et l’utilisation de plateformes numériques comme Ibericomio montrent qu’il est possible de préserver l’authenticité sans renoncer à l’avenir.

Si vous cherchez le meilleur jambon d’Espagne, ne cherchez pas plus loin. Jamones Perfecto, avec sa saveur exceptionnelle et son histoire d’efforts et de dévouement, est un choix qui ravira non seulement vos papilles, mais soutiendra également une petite famille de Teruel qui fait connaître ses produits au-delà des frontières. Grâce à Ibericomio, il est à portée de clic et prêt à être dégusté en quelques jours.