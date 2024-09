Respire – Des savons solides qui valent le détour !

Respire est une marque que l’on connaît surtout pour son best-seller, l’indétrônable déodorant en stick à la composition clean. A tel point qu’il a tendance à faire de l’ombre aux savons solides que je trouve géniaux et dont j’avais envie de vous parler. Si cela vous intéresse d’en savoir plus à leur sujet, vous êtes au bon endroit !

Respire réussit à adapter ses soins à nos différentes routines. Et c’est notamment le cas pour les savons solides qu’elle propose, puisqu’ils ont des spécificités bien particulières. Il y a les délicieux savons surgras qui nettoient en douceur les mains et le corps. Un savon exfoliant pour le corps également. D’autres savons dédiés au visage, pour le nettoyer et l’hydrater en profondeur. Sans oublier les nombreux shampoings et après-shampoings solides.

Des savons solides pour les mains & le corps – Mes chouchous !

J’avais envie de vous présenter mes chouchous de la marque, les savons solides surgras pour les mains et le corps. J’ai été charmée par leurs odeurs authentiques et gourmandes. Ils embaument la salle de bain, c’est un vrai bonheur. Respire propose deux senteurs différentes : Figue fraîche et Poire sauvage. Impossible de vous dire celle que je préfère, elles sont divines, délicieusement fruitées. Côté utilisation, le plaisir est le même. Les savons sont doux grâce à leur composition : un complexe nutritif d’huiles végétales (amande douce bio, cameline bio et lin). Une formulation inédite et complète qui apporte cette douceur que l’on aime avoir lorsqu’on a fini de se laver les mains.

Le savon nettoyant visage Respire qui n’a plus rien à prouver

Petite pépite chez Respire : le soin nettoyant visage qui se présente sous forme de savon solide. Vous le connaissez très certainement étant donné le succès qu’il rencontre. Il se démarque pour sa formulation propre, cette base lavante au pH neutre qui élimine les impuretés. Additionné à cela, l’huile de noisette et le beurre de karité apportent de la douceur au tout. Non asséchant, il conviendra aux peaux sensibles qui souffrent parfois de rougeurs, d’eczéma ou de psoriasis. Il va vite s’imposer comme un indispensable de notre routine soin du visage.

Le savon exfoliant Respire – Tout en douceur

Si vous me lisez, vous savez que je suis une grande adepte des gommages pour le corps, d’autant plus s’ils se présentent sous forme de savon. J’attendais donc beaucoup de celui-ci, espérant qu’il réussisse à détrôner celui que j’utilise depuis plusieurs années, celui de Melvita. Eh bien, je reconnais qu’il est efficace et plaisant à utiliser, grâce notamment à son odeur et ses grains relativement doux. En revanche, impossible de choisir entre les deux, ils sont tout aussi excellents avec leurs propres caractéristiques. Je l’aime également pour sa composition : l’huile de noix et de lin bio, connues pour être anti-oxydantes, nourrissantes, protectrices et apaisantes.

Des soins solides pour se laver les cheveux – Why not ?

Alors je sais que vous êtes nombreux à utiliser des shampoings et après-shampoings solides, mais ce n’est pas mon cas. Néanmoins, j’avais quand même envie de vous présenter ceux proposés par Respire pour que vous puissiez vous en faire une idée. La gamme de shampoings solides est assez riche, avec des caractéristiques et senteurs différentes. Il y a les shampoings doux au lait d’amande, à la pêche du verger et à la fleur de coton. Leur objectif : hydratation, brillance et démêlage doux. Un kit découverte est proposé par la marque avec ces trois savons justement, rendez-vous sur le site officiel de Respire pour le découvrir.

A savoir également, tous les savons Respire sont fabriqués en France, composés de 98 % d’ingrédients d’origine naturelle.

Respire fait partie des marques dont je vous parle régulièrement sur FranceNetInfos. Je suis notamment fan de leur huile démaquillante qui fait partie de mon top 3 dans la même catégorie. Et vous ? Quel est le produit dont vous ne pourriez plus vous passer chez Respire ? Dites-nous cela, et bien plus, en commentaire !