Melvita – Ma routine de la rentrée pour avoir une peau fraîche

Qui dit rentrée dit prendre soin de sa peau. L’été étant passé par là, je sens bien qu’elle tiraille et manque d’éclat. J’avais donc envie de lui apporter une bonne dose de fraîcheur avec ma marque chouchou : Melvita. Je vais vous présenter des essentiels à ma routine ainsi que des nouveautés qui valent le détour.

Les produits Melvita qui me suivent depuis des années

Ceux qui me lisent savent à quel point j’aime la marque Melvita. Plusieurs soins me suivent depuis des années, et j’aurais du mal à m’en séparer. Bien sûr, j’aime tester d’autres produits, mais je finis toujours par revenir à mes indispensables que j’avais envie de vous présenter.

Les eaux florales Melvita

Que ceux qui ne connaissent pas les eaux florales Melvita lèvent la main ! Les eaux florales sont clairement un best-seller de la marque. Je ne compte plus le nombre d’années durant lesquelles je les ai utilisées. En effet, elles participent à rafraîchir la peau après un bon nettoyage. J’apprécie leur côté aromatique et cette sensation de légèreté sur la peau. Elles ont chacune leur spécificité. Pour n’en citer qu’une, je présenterai ma favorite : l’emblématique Eau Florale de Rose qui existe depuis les débuts de la marque. Que dire si ce n’est qu’elle a de vraies vertus apaisantes, idéales lorsque la peau a manqué d’hydratation, ce qui est souvent le cas après l’été.

Si vous faites partie de la team « Eau florale », n’hésitez pas à découvrir d’autres déclinaisons à base de lavande et bleuet bio. Notez également que la marque propose des formulations végan de ses eaux : géranium, hamamélis et fleur d’oranger bio.

Les huiles visage Melvita

Peut-être que vos mamans utilisaient ces huiles visage réputées pour nourrir la peau en profondeur ? Autre best-seller de la marque, L’huile d’argan bio de Melvita me suit depuis le début les années 2000. Rien que cela ! Je l’utilise essentiellement le soir, lorsque je sens que ma peau tiraille ou qu’elle manque d’hydratation. Cela peut être le cas après un gommage notamment. Je dépose quelques gouttes dans le creux de ma main, et je masse simplement mon visage. Elle fait partie des soins dont je ne me suis jamais lassée, notamment parce qu’il sent bon et qu’il n’est pas comédogène, contrairement à d’autres huiles visage. De la même façon que pour les eaux florales, plusieurs senteurs existent : nigelle, jojoba, avocat, carotte également. Et les formulations sont bio.

Cerise sur le gâteau, ces huiles peuvent être utilisées sur les cheveux, et je les conseille aussi pour les parties du corps qui souffrent de sécheresse, les coudes notamment.

L’Or Végetal – La nouvelle gamme pépite de la rentrée

Grâce à la best team, j’ai pu tester cette nouvelle gamme qui fait déjà grand bruit sur les réseaux sociaux. Et plus précisément 3 produits qui forment une routine de soins pour le corps, à utiliser seuls ou en combo. Néanmoins, je conseille de les appliquer ensemble pour apprécier les bienfaits sur la peau. Donc, si comme moi, vous recherchez à apporter de la fraîcheur, cette gamme est faite pour vous.

Les soins qui composent la gamme sont : le sérum hydra-perfecteur, la crème hydra-perfectrice et le savon exfoliant lissant. Ils ont comme objectif d’hydrater la peau en profondeur et de lui apporter un maximum d’éclat. Tout cela grâce aux nombreux extraits de plantes qui constituent les formules. Les sont composés de 99 % d’ingrédients d’origine naturelle, et de 27 % d’ingrédients biologiques.

Le sérum hydra-perfecteur – Mon avis

J’ai été agréablement surprise que Melvita sorte de sa zone de confort en proposant le « Sérum hydra-perfecteur corps ». Oui, oui, un sérum pour le corps, vous ne rêvez pas. Sceptique, j’avais peur qu’il colle à la peau, et que ce soit inconfortable sous un jean. Et là, révélation : ce sérum est formidable ! Il hydrate la peau en profondeur et apporte de la lumière au tout. J’ai notamment vu que ma peau se portait beaucoup mieux après une épilation à la cire, avec nettement moins de rougeurs. Côté sécheresse, il y a moins de dégâts depuis que je l’utilise également. Enfin, j’aime le flacon pompe et son odeur fraîche et aromatique.

La crème hydra-perfectrice corps

Pour ceux qui préfèrent rester sur une texture plus traditionnelle, la crème hydra-perfectrice risque bien de vous convaincre également. Ce qu’il faut savoir à son sujet : elle sent bon, se fond sur la peau et ne colle pas. Pour le coup, elle est IDEALE pour les sèches à très sèches. Elle est enrichie en extrait de châtaignier qui renforce la barrière cutanée. Quant à l’aloe vera, il joue un rôle apaisant et hydratant.

Le savon exfoliant lissant corps

Et le voilà, mon chouchou ! J’ai adoré cette version qui dégage une odeur herbacée sous la douche. Un bonheur, notamment le matin au réveil. Sa taille est généreuse, il est facile à utiliser, il suffit de le mouiller un petit peu et de masser la zone à exfolier. Il est divin !

Si comme moi, Melvita vous suit depuis de nombreuses années, je serais curieuse de savoir quels sont les produits qui ne vous quittent plus. Dites-moi tout cela en commentaire ! En attendant, à bientôt pour d’autres nouveautés, car nous savons à quel point la marque ne cesse de se renouveler pour proposer des soins sensoriels et efficaces.