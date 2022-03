Couleurs de la vengeance, le nouveau polar de Maurice Attia paru chez Jigal

Les excellentes éditions Jigal Polar présentent le nouveau roman noir de Maurice Attia : Couleurs de la vengeance, un polar addictif et étourdissant !

Le pitch :

Octobre 1980. Alors que son ami François Nessim, en reportage chez les moudjahidin afghans, est détenu par le KGB, Paco Martinez est témoin de l’exécution d’une dizaine d’hommes dans un bar de la Belle de Mai à Marseille. Ancien flic et journaliste au Provençal, Paco est bien décidé à enquêter sur ce massacre. Et c’est la belle Nathalie Roberti qui va tout particulièrement attirer son attention. Femme du patron du bar, née Natacha Bogdanovic, fille de parents croates, son père est propriétaire d’une entreprise de transport international aux activités troubles. Un peu plus tard, ce sont deux chauffeurs de l’entreprise qui seront assassinés en Autriche, désignant cette famille comme la cible d’une terrible escalade de violence… Cette enquête, scandée par le carnet de voyage de Nessim en terre d’Islam et le meurtre de ce dernier après son retour de captivité le jour de l’élection de Mitterrand, va amener Paco à Vienne puis à Paris où il découvre une histoire redoutable qui le dépasse…

Quelques mots sur l’auteur :

Maurice Attia est né en 1949 à Alger dans la Casbah où son père est alors cordonnier. Il va à l’école primaire dans le quartier essentiellement européen de Bab El-Oued. L’enfant joue au foot dans les ruelles quand ont lieu les fusillades avec l’armée française en mars 1962. Sa famille, comme tant d’autres à ce moment-là, décide de s’exiler à Marseille. L’adolescent grandit dans cette ville d’accueil, y fait des études de médecine, devient psychiatre et plus tard psychanalyste. Maurice Attia est l’auteur de plusieurs romans noirs dont une trilogie – Alger la Noire, Pointe Rouge et Paris Blues – parue chez Actes Sud qui relate les aventures policières et politiques de Paco Martinez entre 1962 et 1970. Des romans noirs où l’auteur s’attache à décrire les maux des petites gens et les dérives politiques, tout d’abord dans une Algérie déchirée, puis dans cette ville de Marseille qu’il connaît bien et enfin à Paris, à la Fac de Vincennes, alors expérimentale et en ébullition permanente. Maurice Attia apporte au genre policier un regard original, inspiré de sa double activité de cinéaste et de psychanalyste. Il reprend, aujourd’hui, chez Jigal, Paco, son personnage, libéré « des obligations policières » pour une nouvelle série d’enquêtes, une nouvelle trilogie qui débute en 1976 et se terminera en 1981.

Mon avis de lectrice :

Avec ce dernier volet de sa trilogie multicolore : Couleurs de la vengence, Maurice Attia nous permet d’éprouver le plaisir de retrouver Paco, son héros ancien flic et journaliste. L’action se situe au tout début des années 80, entre magouilles politiques, violence, guerres en cours ou en préparation. J’ai beaucoup apprécié ce voyage dans le temps, avec des explications sur certains enjeux mondiaux qui m’ont donné de nouveaux éclairages sur ces faits historiques que j’ai vécus mais pas forcément compris sur le moment.

Avec une plume directe mais cependant fluide, Maurice Attia relate avec brio des faits réels, tout en les incorporant dans une fiction puissante et pleine de rebondissements. Autour de son personnage principal que l’auteur dépeint avec finesse, une brochette de personnages secondaires donne une belle dynamique au récit. L’ambiance de la décennie des ’80 est méticuleusement décrite, avec intelligence et rigueur, ce qui rajoute un intérêt supplémentaire à l’intrigue menée tambour battant.

Les dialogues vifs et bien pensés donnent une touche de réalisme à la trame du polar, ainsi qu’un rythme soutenu qui fait de cette lecture un moment de détente agréable et instructif. Maurice Attia a encore visé juste avec son nouveau roman noir : Couleurs de la vengeance paru chez Jigal Polar, une véritable réussite littéraire. Bonnes lectures !