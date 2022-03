Mon bel imagier des odeurs, aux éditions Langue au chat

Mon bel imagier des odeurs est une nouvelle collection, des éditions Langue au chat, qui débute avec deux titres, Les odeurs de fruits et Les odeurs de la ferme, parus en février 2022. Des livres cartonnés, carrés, qui vont éveiller les sens des tout-petits, et les stimuler dans leurs apprentissages.

Comme un imagier, les livres présentent des images, plus particulièrement des photographies, avec des mots pour désigner les différents éléments présentés. Ainsi, pour les fruits, il y a, autour des pommes et leur odeur, le panier, pour les ramasser, la compote à manger, les pépins, le pommier et la tarte. Une petite annotation indique aux enfants qu’il faut gratter et sentir les pommes.

Du côté de la ferme, la première double page présente de la confiture, le blé, la pâte à tartiner, la farine, le croissant, la tartine et les pains, qui sont, eux aussi, à gratter et à sentir. Les six premiers éléments sont sur la première page et l’élément principal sur la page suivante, pour mieux découvrir et gratter la pièce qui permettra de découvrir un doux parfum.

Les petits imagiers photos sont surprenants, avec des illustrations claires, colorées, mais surtout avec des odeurs à découvrir ou retrouver. Les mots présentés sont ainsi associés à une image, mais aussi une odeur. L’éveil des sens est développé et stimulé, par la vue, l’ouïe, le langage et maintenant l’odorat. La découverte est ludique, attrayante, avec les tout-jeunes lecteurs qui enrichissent leur vocabulaire de manière originale et attrayante. Les odeurs sont assez représentatives, cependant, il faudra quand même bien gratter et frotter, pour sentir quelque chose. Les livres sont simples et pourtant originaux et attrayants, faciles à prendre en main, présentant une bibliothèque olfactive, qui peut rappeler des moments de la journée, de beaux souvenirs ou encore de surprenantes découvertes.

Les odeurs de fruits et Les odeurs de la ferme sont les deux premiers titres de la nouvelle collection Mon bel imagier des odeurs, des éditions Langue au chat. De petits livres carrés qui viennent éveiller les tout-petits, avec des photos colorées, des mots et des odeurs à associer.

