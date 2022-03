La ballade d’Hugo – Hugo Pratt, une vie d’aventures

La ballade d’Hugo est un ouvrage de Bepi Vigna et Mauro de Luca, paru aux éditions Glénat, en février 2022. Un album qui évoque les souvenirs et anecdotes, légères, irrévérencieuses, mélancoliques et tragiques, des tumultueuses années de jeunesse du héros.

Quelqu’un a dit, un jour, qu’on a tous deux vies… Il y a celle qu’on considère réelle et celle qui appartient au monde des rêves, celle que l’on voudrait vraiment vivre ! Tout compte fait, c’est cette dernière qui serait peut-être la plus authentique. Ainsi le dessinateur se prend au jeu, et l’on plonge dans le récit. Deux hommes en uniforme s’approchent d’un regroupement de cabanes. De l’une d’elles, il y a de la fumée. Les deux hommes pensent que quelqu’un est en train de cuisiner. Ils tentent de s’approcher, mais restent sur leur garde, espérant qu’il ne s’agit pas de trafiquants d’ivoire. Ils avancent et demandent de sortir les mains en l’air. C’est un enfant, souriant, et portant un autre costume, qui sort de la cabane. Hugo se présente alors, il vient de Venise et il est en Afrique, car son père est en poste au contrôle de la frontière abyssinienne.

L’ouvrage débute avec une grande introduction, présentant l’auteur, le dessinateur, l’homme, le héros. Quelques pages pour retracer sa vie, son imaginaire, sa jeunesse, les faits historiques, les évènements qui ont marqué sa vie, ses bandes dessinées… L’album se trouve à mi-chemin entre sa vie réelle et sa vie rêvée, rendant ainsi hommage aux pensées de cet homme qui a inspiré et inspire toujours beaucoup. La bande dessinée est plaisante à découvrir, pour retrouver cet auteur incontournable à la jeunesse tumultueuse, et à la vie pleine de rebondissements. Le récit est bien documenté, entre souvenirs et anecdotes, on nous dresse une fresque épique à découvrir. L’ouvrage est complété par des dossiers autour de Corto Maltese, ainsi que des illustrations originales. Le dessin est plaisant, avec des aquarelles travaillées, ainsi qu’un univers graphique qui se veut réaliste, mais reste parfois maladroit.

La ballade d’Hugo est un bel ouvrage, des éditions Glénat, qui vient présenter et rendre hommage à l’un des plus grands auteurs du neuvième art. Un album riche, documenté, qui revient sur la jeunesse et la vie d’Hugo Pratt, entre dossiers, bande dessinée et illustrations.

La ballade d’Hugo