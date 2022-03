Annie va à la Fac – Éditions Tabou BD (+18)

Un titre en one shot, sensuel et érotique pour public averti (+16) disponible aux Éditions Tabou depuis le 9 Mars 22 !

Le décor :

Un campus …

Annie, accompagnée de son père, est prête à emménager dans son « kot » sur le campus. Dès son arrivée, ses nouveaux voisins se précipitent pour faire sa connaissance ! Il faut dire que la jeune fille a des formes généreuses qui passent difficilement inaperçue.

Mais, Papa a l’œil !! Il calme tout de suite les ardeurs de ces jeunes loups. Puis, rappelle à sa « brebis » qu’il a vendu ses deux bras pour qu’elle puisse étudier dans cette université. Donc, elle doit se concentrer sur ses études et ne pas commencer à s’éparpiller de la sorte !!

Sa chambre est plutôt agréable, et ses voisines de palier viennent également lui souhaiter la bienvenue ! Juste le temps de rappeler les règles à Annie, et son père l’a quitte avec regrets … et méfiance !!

Le soir venu, une fête est déjà organisée dans la chambre des filles : alcool​s​, musique​s​ … et beaux mecs sont conviés !!! La fête commence entre filles. Les garçons situés dans le bâtiment en face se préparent avec entrain pour cette première soirée !! Chacun compte bien en profiter. Mais, au moment de rejoindre le bâtiment des filles, un mystérieux personnage les met HS, avant qu’ils n’aient pu atteindre la fête !!!

Une situation qui va se reproduire à plusieurs reprises. Pour sauver plus d’une fois, les « fesses » d’Annie, un peu trop tête en l’air et plutôt Miss catastrophe !!!!

Le point sur la BD :

Un BD juste assez « coquinou », très érotique grâce à la protagoniste principale qui a bien du mal à garder ses vêtements sur elle !! Le scénario de Leon met en scène cette « Miss Catastrophe » dans chaque situations cocasses et drôles en suggérant plus qu’en montrant les faits, laissant place à l’imagination du lecteur ! On suit la vie d’Annie à la fac, mais aussi pendant ses vacances scolaires à la plage avec son père et au cours de son premier boulot étudiant avec ses nouveaux amis/es ! Leon confronte cette petite tête de linotte aux « loups » qui l’entourent. Et, qui ne rêvent que d’une chose : profiter d’elle et de ses formes. Le fait qu’elle ai un ange gardien, toujours là au bon moment et les représentations cartoonesques de Vincenzo Cucca, rendent les scènes assez truculentes. Mais toujours sensuelles, avec cette protagoniste tellement ingénue ! Les graphismes de ce one shot aux Éditions Tabou BD, tout en rondeurs (là où il faut !) font d’Annie une véritable « bombe » voluptueuse !

La conclusion :

Une lecture fraiche extrêmement voluptueuse avec cette protagoniste principale tellement ingénue ! Annie va à la fac aux Éditions Tabou BD, n’est évidemment pas à mettre entre de petites mains, mais reste assez soft. Les lecteurs peuvent y aller de leur imagination et s’amuser de toutes les situations récréatives auxquelles la protagoniste est confrontée. Belle, naïve, et plutôt maladroite, Annie est le symbole de la féminité pure !! Pas très habillée et gaffeuse, certes, mais absolument pure !!!!