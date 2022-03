The Clash L’Expérience : sept personnalités de la musique, de la presse, du cinéma et de la musique racontent The Clash !

The Clash est de nouveau sous les feux de l’actualité avec ce livre événement signé Maud Berthomier. L’autrice est partie à la rencontre de sept fans qui nous racontent leur adoration pour The Clash. Sept fans mais pas n’importe lesquels. Ils sont musiciens, Joe Talblot (chanteur des Idles ) Robert Del Naja (Massive Attack), rock critiques tels Lester Bangs Jim DeRogatis, John Ingham Serge Kaganski, ou encore photographe Richard Schroeder et cinéaste F.J. Ossang.

En huit ans de carrière, The Clash aura donné au punk cet irascible esprit de combat. The Clash n’était pas un groupe pas comme les autres. A coup de concerts incendiaires, de chansons politiques engagées et un idéalisme passionné, ces pionniers du punk rock britannique, ont saisi l’air du temps des 80’s à un devenir un phénomène mondial. Des débuts à Londres (1976) avec l’album «The Clash » à la mise à feu « Give’ Em Enough Rope » (1978) puis de l’ascension « London Calling » (1979) à la gloire mondiale avec « Sandinista » (1980), ici ce sont leurs plus grands fans qui viennent témoigner leur passion pour le groupe via leurs souvenirs, leurs parcours de vie, leurs coups de coeur, ou encore leurs vertigineuses collections de disques. Qu’ils soient musiciens comme Joe Talbo (Idles) et Robert Del Naja (Massive Attack), rock critiques comme Lester Bangs, Jim De Rogatis John Ingham et Serge Kaganski où hommes d’images tels Richard Schroeder ou F.J. Ossang, tous racontent ici en quoi The Clash a changé leur existence et les ont inspiré. Illustré de 50 photos en noir en blanc, l’ouvrage propose un éclairage des six albums studio du groupe. Le journaliste Christophe Conte dissèque chacun des albums, auscultant les circonstances qui menèrent à leur création, leur processus d’enregistrement, le contexte historique. Cerise sur le gâteau, l’ouvrage est accompagné du célèbre documentaire « Rude Boy » réalisé par Jack Hazan et David Mingay (1980) qui contient une grande partie des premiers succès du groupe en version live, tels que Garageland, London’s Burning, White Riot, I’m so bored with the USA, Safe European Home, Complete Control, Stay Free, I Fought the Law, (White Man) In Hammersmith Palais, Rudy Can’t Fail, …Puissants riffs de guitare, voix rugissantes, paroles engagées, à travers ces magnifiques photos, quarante ans après, on comprend mieux pourquoi The Clash continue d’influencer aujourd’hui encore les nouvelles générations.

The Clash – L’Expérience. GM Editions. 208 pages.



Jean-Christophe Mary