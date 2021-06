Découvrir la photographie corporate

La photographie corporate, une expression qui revient régulièrement lorsqu’on parle de stratégie de communication en entreprise. Pour ceux qui ne le savent pas, il s’agit d’une forme de photographie qui vise à rehausser l’image d’une entreprise.

De même, on s’en sert également pour donner plus de valeur à un produit en accentuant le caractère de vente. En d’autres termes, c’est un art réalisé par un photographe corporate dans le but de vendre ou de communiquer sans parler. Faisons le point sur ce style de photo professionnel à la suite de ce billet.

D’abord, c’est quoi la photographie corporate concrètement ?

Gabriel GORGI est photographe corporate sur Paris explique que la photographie corporate ou d’entreprise est une sorte de photographie professionnelle principalement utilisée pour aider une entreprise à communiquer. Lorsqu’on parle de communiquer ici, il s’agit d’une communication qui n’utilise pas les mots, ou très peu.

Pour ceux qui ne le savent pas, l’expression « une image vaut mille mots » n’est pas anodine. Selon le fonctionnement de notre cerveau, lorsqu’il y a une image et un texte, on privilégie l’image.

C’est pourquoi, si vous souhaitez capter l’attention d’une personne, toutes vos techniques de communication doivent être accompagnées d’un visuel de qualité. Un visuel qui passe le message voulu sans utiliser les mots qui sont le plus souvent négligés. C’est tout là le « génie » de la photographie corporate.

Quels sont les types de photographie corporate ?

Comme nous l’avons dit plus haut, la photographie corporate peut se matérialiser de plusieurs façons. Généralement, elle intervient de quatre manières à savoir :

Le portrait corporate

Le portrait corporate est le type de photographie d’entreprise le plus choyé. La cause ? Il convient à tous les métiers, peu importe votre secteur d’activité et la grandeur de votre structure. Il consiste à photographier de façon professionnelle les membres de votre équipage. Généralement, vous pouvez vous en servir sur vos pages sociales et les supports numériques pour créer une relation de confiance avec vos clients.

Le pack shot produit

Le pack shot produit est une autre forme de photographie corporate quoi se concentre sur les produits et les services offerts pour votre société. Ici, il s’agit de présenter de la meilleure manière possible vos offres. Contrairement à la forme précédente, celle-ci a pour but d’inciter le client à cliquer sur commander.

Les journées événementielles

Ici, il s’agit d’immortaliser en photo vos événements professionnels. Que ce soient vos réunions avec des collaborateurs, vos meetings internes ou même vos afterworks, la photographie corporate vous permet d’avoir des clichés pros de ces événements. Le plus souvent, vous pouvez les utiliser sur votre site internet ou pour animer vos pages sociales.

Le portrait métier

Pour finir, le portrait métier est la branche de la photo d’entreprise qui sert à valoriser votre métier. Le plus souvent, il s’agit des clichés de votre zone de travail (chantier, bureau, salle de machine, etc.). Comme but, elle vise à partager vos expériences avec votre cible et la fidéliser davantage.