Démystifier le CBD : mythes et réalités sur les produits au CBD

Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur les produits au CBD ou encore la fameuse molécule CBD. Mythes, réalités, législation et autres informations importantes à savoir.

Avec toutes les boutiques en ligne ou à chaque coin de rue, il est impossible d’ignorer, de croiser la mention de cette molécule de nos jours.

Avec une législation qui ne cesse de s’assouplir vis-à-vis des produits au CBD et de l’exploitation de cette molécule, il reste tout de même un grand chemin à parcourir avant que le grand public ne soit informé supprimer proprement des bienfaits, des mythes et des réalités autour de ce sujet.

Découvrons donc certains points que le grand public confond souvent. Mythes ou réalité ? Voici notre verdict, et les résultats de nos recherches.

Les produits au CBD causent-ils des hallucinations ?

La réponse est NON. Il y a des nuances et des différences qui existent entre la molécule CBD, et la molécule THC ou tétrahydrocannabinol qui, elle, est interdite de consommation en France.

Le CBD est plutôt récréatif et possède des effets prouvés peu psychoactifs qui sont largement moins prononcés que les effets du THC. Il peut donc être relaxant mais en aucun cas euphorisant.

Ce sont donc deux substances assez différentes et qui possèdent des modes de fonctionnements différents dans le corps humain.

Vous ne serez donc pas “accro” au cannabis, ou hallucinants après l’utilisation de vos produits au CBD. Ce n’est donc pas par hasard que ce marché génère un peu moins de 3 MRd d’euros chaque année, avec une part européenne de 12 % selon des données historiques de Grand View Research.

Les produits au CBD causent-ils des effets indésirables ?

La réponse est OUI. Les produits au CBD doivent être consommés avec précautions, en suivant les doses et les recommandations prescrites. Certains médicaments ne se mélangent pas avec les produits au CBD.

Si vous traitez un cancer, si vous prenez des antibiotiques ou si vous consommez des psychotropes vous devriez impérativement consulter votre professionnel de santé. Si vous ne prenez pas de médicaments qui peuvent entrer en interaction avec le CBD, alors nous vous conseillons de rester vigilants, surtout les premières heures suivant votre prise.

La sécurité reste toujours notre priorité, et la vôtre également. Favorisez des créneaux ou des journées où vous n’êtes pas trop actifs, où vous n’avez pas à conduire et où vous ne risquez pas de faire des travaux ou des activités nécessitant une grande concentration.

Est-il plus raisonnable de préférer le THC aux produits au CBD ?

La réponse est : toujours opter pour les produits au CBD. Le cannabis contient les deux substances THC et CBD. Cependant, le taux de THC est autour de 0,2 % et inférieur même dans la majorité des cas alors que la présence du CBD peut atteindre et dépasser 20 %.

Le THC est interdit à la consommation et et à la commercialisation pour ses effets psychoactifs qui peuvent varier entre des hallucinations, de la faim, des vertiges accentués, de la confusion spatio-temporelle, de la paranoïa aiguë et de l’anxiété.

Sans parler de la dépendance qui peut se développer assez rapidement vis-à-vis des produits contenant un taux de THC élevé.

Il est de votre responsabilité donc, de chercher, bien sélectionner et évaluer votre boutique de produits au CBD.

Puis-je acheter des produits au CBD dans n’importe quel magasin ?

Notre réponse est encore une fois : NON. Entre des magasins e-commerce qui proposent des produits à origines inconnues, des vendeurs de rue qui proposent des produits pas toujours légaux, il est de plus en plus difficile de faire confiance à une enseigne spécialisée dans la plante du CBD.

Le cannabis récréationnel et les produits au CBD doivent suivre des protocoles stricts de contrôle qualité, et posséder des certifications adaptées à la commercialisation en Europe et dans l’UE en particulier.

Des boutiques comme LafleurdeCBD.fr mettent un point d’honneur à contrôler la marchandise via des tests d’analyse par un laboratoire indépendant réalisés sur chaque lot produit afin d’apporter la meilleure qualité aux consommateurs. Les taux de CBD ou THC indiqués sont réels et non falsifiés.

Dans différentes boutiques, les fleurs brutes sont affichées avec des taux de CBD > 10%, ce qui est scientifiquement impossible avec un taux de THC de 0,2% comme l’exige la réglementation. De plus, un taux de THC > à 0,2% peut poser problème lors d’un contrôle salivaire par les forces de l’ordre.

Malheureusement, nous n’avons pas toujours une référence dans la vraie vie ou une personne de notre entourage qui peut nous conseiller et nous orienter vers une boutique de confiance. Pour cela, nous vous conseillons de prendre votre temps, de réaliser des recherches sur l’image de la marque, la politique du magasin et d’étudier les avis publiés sur le site ou la page qui propose ces produits.

Suivez nos guides et nos articles, afin de vous documenter petit-à-petit sur le sujet.