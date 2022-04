Cassandre sur France 3 : rencontre avec Gwendoline Hamon

France 3 vient de diffuser le dernier épisode inédit de la saison 5 de « Cassandre », avant d’enchaîner sur la saison 6. Lors de la dernière édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo, nous avions rencontré Gwendoline Hamon qui incarne le commissaire Florence Cassandre depuis plusieurs années maintenant. La comédienne nous avait parlé de la série et de son personnage, très apprécié des téléspectateurs.

France Net Infos : Pourquoi, selon vous, la série rencontre-t-elle un tel succès ?

Gwendoline Hamon : Déjà, les gens adorent le polar. Dans « Cassandre », il y a un format de quatre-vingt dix minutes qui convient très bien. On a le temps de raconter l’histoire, d’avoir des histoires entre les personnages récurrents et de laisser les guests être de vrais personnages. Les personnages sont un peu des archétypes. Il y en a donc pour tous les goûts ! Et puis, on est arrivés petit à petit à faire de vraies scènes de comédie. On a de très bons auteurs mais ça nous arrive aussi de réécrire nos dialogues. On a progressivement mis du naturel, pour arriver à faire vivre les personnages comme on vit dans la vraie vie ! Je crois qu’on fait du bon travail. On est dans nos personnages !

France Net Infos : Florence vous ressemble-t-elle ? Y avez-vous mis un peu de vous ?

Gwendoline Hamon : Evidemment, j’ai mis de moi dans ce personnage parce que c’est une série. Je ne travaillerai pas du tout de la même façon pour un unitaire. Par exemple, je suis très à cheval sur le français. Un jour, j’avais une scène avec Lucas qui joue mon fils et je l’ai repris car il disait « des fois ». Comme je l’aurais fait dans la vie, je lui ai répondu : « on ne dit pas des dois mais parfois ». Je savais aussi que ça allait avec la scène, que Cassandre pouvait le lui dire.

France Net infos : Les téléspectateurs sont curieux de savoir comment vont évoluer les ralations entre Cassandre et Roche…

Gwendoline Hamon: La saison 5 était surtout axée sur les enfants. On verra ce que nous réserve la saison 6. En tout cas, on n’a pas peur que nos relations évoluent. Il y a plein de possibilités…Il va y avoir de petits rapprochements !

France Net Infos : Auriez-vous aimé faire le métier de Cassandre dans la vie ?

Gwendoline Hamon : Pas du tout parce que je trouve que c’est un métier très dur. Ils ont vraiment du mérite. Je pense que je suis trop empathique. J’aurais aimé sauver tout le monde !