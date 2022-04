Ressource humaine, aux éditions Hors d’atteinte

Ressource humaine est un premier roman de Louise Morel, paru aux éditions Hors d’atteinte, en mars 2022. Une histoire qui vient dénoncer le capitalisme, à travers la vie d’une héroïne qui va s’ouvrir à un nouveau monde, découvrir autre chose grâce à un voyage.

Dans une pièce vaste et presque vide, il n’y a pas de magazines à scandales comme chez le dentiste, mais seulement une sorte de gros bloc de marbre, peut-être une œuvre d’art. Charles est bien assis dans son siège en cuir bordeaux. Il reconnaît le pas de la personne qui arrive, avant même qu’elle ne passe la porte. Comme une toux, il affirme qu’elle est en retard. Elle répond qu’elle a seulement dix minutes de retard, puis lui plante un baiser sur la joue. Mais lui réplique qu’elle a quinze minutes de retard. Elle finit par expliquer que le docteur non plus n’était pas à l’heure, d’ailleurs, ils ne le sont jamais. Il faut toujours qu’elle ait le dernier mot, aussi, l’agacement qui avait commencé à monter en l’attendant s’accroît d’un cran pour Charles.

Marianne semble avoir tout ce qu’il faut pour être heureuse, elle a fait de bonnes études, épousé un bon mari et obtenu un bon boulot. Elle travaille dur pour obtenir un poste tant voulu, mais tout va basculer le jour où elle apprend qu’elle n’est pas prise et même, presque pire, il faut qu’elle parte sur un projet à Berlin. Là-bas, elle va prendre conscience d’une autre vie, une liberté, un étourdissement… Le roman est plaisant à découvrir, avec une héroïne particulière, que l’on accepte et comprend, petit à petit, offrant ainsi une dimension particulière. Les personnages secondaires sont tous aussi intéressants, pour cette histoire qui vient dénoncer, entre autres, le capitalisme, le monde du travail impitoyable…

Ressource humaine est un premier roman de Louise Morel, paru aux éditions Hors d’atteinte. Une histoire touchante, un drame pour une femme qui va voir sa vie bousculer, pour prendre conscience d’une autre vie possible, découvrir un autre monde.

Ressource humaine de Louise Morel