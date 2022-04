Lord Gravestone – Le baiser rouge

Le baiser rouge est le premier tome de la trilogie Lord Gravestone, des éditions Glénat. Une bande dessinée de Jérôme Le Gris et Nicolas Siner, parue en mars 2022, qui présente une aventure vampirique, où le mythe est à retrouver dans une époque victorienne.

En Angleterre, dans les landes de Dartmoor, en décembre 1806, une femme prie, dans une petite chapelle, pour son époux. A ses côtés, il y a son fils et sa nourrice. Abbie rappelle à la lady qu’ils ont trop tardé, qu’il leur faut partir, désormais. Lady Gravestone explique que Lord Luther a besoin de ses prières, car son époux livre un terrible combat, chaque jour et que cela nécessite leur soutien quotidien. Dehors, alors qu’il neige, des loups s’approchent, accourent… Leurs hurlements se font entendre. Le jeune John demande à sa mère de partir. Elle se retourne et décide de partir. Ils fuient le monument religieux, courant vers la forêt. Abby voit les loups s’approcher, elle sait qu’il va falloir faire vite. Malheureusement, ils sont rapidement encerclés par une meute. Abbie, courageuse, prend sa canne et demande à lady Gravestone de rester derrière elle.

Le récit débute avec une partie dramatique, un fait marquant dans la vie de John Gravestone, qui va voir sa mère mourir. Dix-sept ans plus tard, il chasse, avec un vieux compagnon de la famille, un loup-garou dans les mêmes landes. L’histoire est bien ficelée et rythmée, avec des personnages différents à découvrir, dans différents lieux et des flashbacks qui permettent de comprendre l’histoire et la trame à venir. Ainsi la bande dessinée s’annonce épique, avec des vampires, des combattants, des promesses, une vengeance, de la violence, de l’amour, des chasseurs… L’histoire fantastique est réellement bien ficelée, captivante, entre malédiction et vengeance, l’aventure s’annonce épique et pleine de rebondissements, comme dans ce premier tome prometteur. Le dessin est tout aussi réussi, avec une ambiance sombre, qui colle parfaitement au récit, avec un trait fluide et dynamique, des personnages expressifs et un découpage efficace.

Le baiser rouge est le premier tome du triptyque Lord Gravestone, des éditions Glénat, qui présente un récit riche, une atmosphère oppressante et captivante. Ce premier tome est très réussi, entre combats, flashbacks, différents protagonistes, passé, vengeance, malédiction…

