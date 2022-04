Le clan de l’ogre Advar est un roman jeunesse, de Vincent Raffaitin et Lisa Guisquier, à paraître ce mois d’avril 2022, aux éditions Gulf Stream. Une belle histoire d’amitié et de tolérance, adaptée aux jeunes lecteurs, à partir de 7 ans.

L’île de Bellevue est recouverte d’une épaisse forêt de feuillus et abrite l’une des créatures les plus craintes d’Archéa, un ogre. Le monstre, haut de plusieurs mètres, est capable, à la seule force de ses bras et de ses mains puissantes, de broyer arbres et rocs. Il peut aussi se battre contre n’importe quel animal sauvage. Beaucoup de légendes lui attribuent des cataclysmes, des actes de sauvagerie et de la barbarie sans nom. Croiser un ogre est signe de mauvais présage, voire même de mort ! Les Bottermers de l’île de Bellevue sont terrorisés par l’ogre. D’ailleurs, les plus virulents d’entre eux souhaitent s’en débarrasser, quoi qu’il en coûte !

Après une présentation des principaux personnages et un prologue qui présente une scène d’action et rapidement la planète Archéa, les jeunes lecteurs peuvent débuter la lecture de cinq chapitres. En effet, le roman est découpé, afin de faciliter la lecture et de mieux s’y retrouver par la suite. Le récit est plaisant, bien rythmé, tout en étant posé. L’univers fantastique présenté est plaisant pour les enfants, fabuleux, les entrainant facilement à la découverte d’Halys et Advar, qui vont apprendre à se connaître, tenter de se faire confiance, pour ensuite s’entraider. Les préjugés, la paix, l’amitié la différence et la tolérance, sont des sujets abordés dans cette histoire passionnante et drôle. L’aventure est fantastique, ambitieuse, pleine de rebondissements, avec un univers fabuleux et des personnages attachants. Des illustrations viennent accompagner le texte, offrant une belle dynamique colorée à cet univers enchanteur.

Le clan de l’ogre Advar est un roman jeunesse, des éditons Gulf Stream, qui présente une planète peuplée de créatures fantastiques. Un bel univers fabuleux et une histoire touchante, d’une amitié naissante, malgré la différence et les préjugés.

