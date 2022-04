Une sélection de livre des éditions Usborne pour Pâques

Les éditions Usborne présentent une jolie sélection d’ouvrages pour fêter Pâques et le printemps, pour les jeunes lecteurs. Des histoires à découvrir, des autocollants à coller, des puzzles à reconstituer, des livres à manipuler, il y en aura pour tous et pour tous les goûts.

Certains titres déjà parus sont à découvrir ou redécouvrir pour fêter Pâques et le printemps. Une belle sélection parmi laquelle se trouve La chasse aux œufs de Poppy et Sam, pour retrouver les deux héros, dans une fabuleuse aventure. Deux cahiers souples Pâques et Lapins, de la collection Mes petits autocollants Usborne, viennent compléter la sélection, offrant ainsi aux enfants une activité ludique et plaisante. Il y a aussi deux coffrets Livre et 3 puzzles, à retrouver et découvrir, avec pour thème La ferme et Le jardin. Les coffrets suggèrent une nouvelle activité, que les bambins seront ravis de retrouver.

Le coup de cœur de France Net Infos se porte sur le livre Es-tu là, petit lapin ?, de la collection Mon petit cache-cache. Un livre pour les tout-petits, qui propose une partie de cache-cache amusante. Au fil des pages ajourés, les jeunes lecteurs vont s’amuser à passer les doigts, leurs mains, deviner ce qui se cache. L’ouvrage est également fait de creux, que les enfants pourront suivre avec les doigts. Comme si les pages étaient texturées, le livre invite à une première approche du graphisme, en suivant ces creux. Enfin le texte est interactif, il propose aux bambins de participer activement à la recherche du petit lapin, en les interpellant. Le récit est court et efficace, adapté, présentant une jolie faune. Le dessin est doux, rond, expressif et coloré, exposant un bel univers graphique.

Les éditions Usborne présentent une belle sélection d’ouvrages pour fêter Pâques et l’arrivée des beaux jours. Des livres suggèrent de découvrir de belles histoires, de retrouver des héros, d’autres proposent des approches plus tactiles, tandis que des cahiers ou coffrets peuvent aussi suggérer quelques activités plaisantes.

Sélection Usborne pour Pâques