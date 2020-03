Deux nouveaux Kididoc en partenariat avec le Zooparc de Beauval

La collection Kididoc se complète avec deux nouveaux ouvrages, pour les tout-jeunes lecteurs avec Bonne nuit bébé koala ! et Bonne nuit bébé gorille ! Deux livres animés, parus aux éditions Nathan, en février 2020, confectionnés en partenariat avec le Zooparc de Beauval.

Bébé koala est resté longtemps, bien au chaud, dans la poche de sa maman. Maintenant, il est assez grand, il peut sortir pour explorer les arbres et le monde. Bébé koala a faim, alors il choisit la plus belle feuille d’eucalyptus, pour se régaler ensuite.

Bébé gorille adore jouer avec son papa, qui le fait voler dans les airs. A l’heure du repas, bébé gorille a trouvé une belle papaye. Aux côtés de ses parents, bébé gorille se régale ! Agrippé contre sa maman, bébé gorille passe d’un arbre à l’autre, très facilement.

Les éditions Nathan et le Zooparc de Beauval se réunissent ici, pour créer une série de livres documentaires, d’éveil et de fiction, pour proposer, aux jeunes lecteurs une belle approche d’une passion commune, les animaux et leur sauvegarde. Ainsi les stars du Zooparc sont mises en avant dans ces deux nouveaux ouvrages de la collection Kididoc. Deux livres animés, qui présentent le quotidien de bébé koala et de bébé gorille, à travers une histoire tendre et réaliste, simple et efficace. Des livres à lire avec les doigts, offrant des animations variées, qui amuseront les tout-jeunes lecteurs. Les ouvrages sont ludiques et solides, invitant à suivre une journée de bébé koala et de bébé gorille, du lever au coucher, rappelant aussi les rituels des jeunes enfants. Le dessin est également très simple, l’univers coloré et doux, expressif et plaisant.

Bonne nuit bébé koala ! et Bonne nuit bébé gorille ! sont deux nouveaux livres animés, pour les tout-jeunes lecteurs, de la collection Kididoc, réalisés avec les soigneurs du Zooparc de Beauval, pour les éveiller et les sensibiliser.