Roger & Gallet : Crèmes pour les mains, apaisantes et parfumées

Roger & Gallet m’a récemment surprise avec Tubéreuse Hédonie, cette fragrance absolument divine. J’ai par la suite eu envie de découvrir leurs crèmes pour les mains autour de senteurs que j’aime déjà tout particulièrement, à savoir la rose, la fleur de figuier et le gingembre rouge.

Mon indispensable Beauté du moment : La crème pour les mains

La crème pour les mains fait partie de mes indispensables Beauté, y compris en été, un peu comme une routine réconfortante. Et en ce moment, encore plus ! À force de les laver, mes mains sont affreusement sèches, tiraillent et m’en font voir de toutes les couleurs. Il est donc indispensable que j’en prenne soin.

Zoom sur les crèmes pour les mains de Roger & Gallet

J’aime le côté raffiné des senteurs proposées par Roger & Gallet. Elles sont gourmandes, authentiques. Ce n’est pas pour rien que des parfumeurs se cachent derrière chaque proposition.

Les crèmes en elles-mêmes sont généreuses, apaisantes et assez addictives. Elles sont certes parfumées mais également hydratantes. Le combo parfait ! Leur texture est riche mais ne colle pas pour autant. Elles pénètrent rapidement, ne laissant pas de film désagréable sur les mains. Après plusieurs jours d’utilisation, elles lissent le grain de peau ; terminé la peau de croco et autres gerçures. Enrichies en beurre de karité et en glycérine végétale, elles prennent soin de nos mains tout en douceur.

Les packagings sont élégants, propres à Roger & Gallet. Les tubes sont de taille raisonnable, à savoir 30 ml. Faciles à glisser dans le sac à main, on dit OUI ! Cerise sur le gâteau, elles sont au petit prix de 6,30 €.

Les 3 parfums à découvrir sans plus tarder

Le parfum Fleur de Figuier est l’un de mes chouchous pendant les beaux jours. Je le trouve délicieux. Il est assez sucré, donc très gourmand. Sa crème pour les mains l’est tout autant. C’est d’ailleurs surprenant comme l’odeur est aussi intense que le parfum. Elle est enrichie en beurre de karité, aloé vera, glycérine végétale et huile de noyau d’abricot pour combattre le froid, le vent, l’eau calcaire. Parfait pour hydrater les mains que l’on lave beaucoup. L’extrait de figue est délassant, nourrissant. Pour celles qui aiment cette odeur, je conseille l’huile sèche parfumée qui est excellente et fait partie de mes favoris de la marque.

La rose : un indémodable ! Elle est naturelle, douce, réconfortante. On est à des kilomètres des roses chimiques que l’on peut trouver dans le commerce et que je fuis cruellement. Elle sera idéale pour prendre soin des ongles également, notamment les cuticules qui ont tendance à s’installer rapidement sans qu’on les invite. Elle se compose d’extrait de pétales de rose qui apporte un côté apaisant. J’ai utilisé celle-ci sur mes mains très fragilisées ces derniers temps et j’ai apprécié leur douceur dès les premières utilisations.

Le Gingembre rouge quant à lui vaut le détour. Formulé à base de beurre de karité et d’huile de grenade, sa crème pour les mains est régénératrice. Elle conviendra aux peaux normales à sèches. Une très bonne crème d’appoint, en toutes saisons.

En bref

Vous l’aurez compris, la crème pour les mains fait largement partie de ma routine beauté. C’est bien simple, j’ai une crème dans le sac à main, au bureau, sur la table de nuit, sous la table basse du salon… Bref, j’aime prendre soin de mes mains pour éviter qu’elles ne vieillissent trop rapidement. Et j’aime aussi changer de parfum. C’est pour cette raison que j’apprécie d’utiliser les crèmes pour les mains Roger & Gallet. Elles sont délicates, sentent bons, n’entêtent pas. Formulées avec 97 % d’ingrédients naturels, elles vont vous plaire !

9 fragrances sont à découvrir dont 3 nouveautés : Cédrat, Amande, Thé vert.