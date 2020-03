Ultralazer, tome 2, Rok

Rok est le deuxième tome d’Ultralazer, cette aventure fantastique, au message écologique. Une bande dessinée de Pauline Giraud, Maxence Henry et Yvan Duque, parue aux éditions Delcourt, fin février 2020, qui présente la suite des aventures d’Horb et ses amis.

Horb et ses amis sont arrivés sur Rok. Lekok soigne une blessure à Horb, tandis que Gemma et Bouko se rafraichissent sur un petit cours d’eau. Gemma recrache le breuvage, avec quelques pépites d’or. Lekok explique alors qu’il y a beaucoup de pierres précieuses sur cette planète, mais elles n’ont aucune valeur, ici-même. Horb s’interroge alors sur les pierres de pouvoir. Son nouvel ami affirme qu’il y en a plus que sur Topoï, en revanche, il y a très peu de roches classiques, des cailloux, qui sur Rok, ont donc plus de valeur ! Il démontre à ses compagnons, que la planète regorge d’or, en prenant une pierre et en la cassant en deux. Ainsi une grosse pépite est à retrouver au cœur du gros rocher. Horb continue à questionner pour savoir ce que Lekok connaît d’autres de cette planète. Il affirme donc qu’il sait qu’ici aussi, il y avait un roi des bêtes. Topoï, Rok et sa planète Ynox sont toutes les trois liées, fonctionnant de la même manière…

Les aventures de Horb et ses amis se poursuivent sur la planète Rok, où ils doivent retrouver le roi des bêtes, qui a été pétrifié, et lui venir en aide. La bande dessinée est pleine d’humour et de rebondissements, présentant des personnages attachants et courageux, qui n’hésitent pas à aller de l’avant et de tout tenter pour sauver Rok. La planète est pleine de mystère, mais les nouveaux arrivants arrivent rapidement à se confondre et à établir leur camp, pour s’entrainer et monter un plan, pour faire face à leurs ennemis et tenter de sauver la planète Rok. Les pouvoirs de Horb sont de plus en plus puissants et son entourage ne cesse de croire en lui et en ses capacités. Le récit est dynamique, bien rythmé et découpé, offrant un bon moment de lecture, entre humour et message écologique. Le dessin offrant un trait plutôt manga, avec des personnages expressifs, structuré et doux, ainsi qu’un univers coloré.

Rok est le deuxième tome de la série Ultralazer, cette série d’aventures qui se poursuit dans cette bande dessinée empreinte d’un message écologique et de jolies notes d’humour, entre amitié, courage, entraide et quête.