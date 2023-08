Deuxième édition de l’Art de la Fête au Château de Crémat les 9 et 10 septembre

L’Art de la Fête fait son grand retour au Château de Crémat ! L’année dernière, la première édition avait remporté un très beau succès. Rendez-vous les 9 et 10 septembre pour une deuxième édition qui ravira, à coup sûr, Niçois et touristes ! Le temps d’un week-end, l’Art de la Fête proposera une rencontre avec celles et ceux qui font rayonner le territoire azuréen à travers de multiples formes d’expressions artistiques, arts vivants, arts culinaires et créations. Un événement où se croiseront les talents confirmés et émergents de la Côte d’Azur.

Soraya Bahsoun, initiatrice de ce bel événement, prévoit un programme haut en couleurs. Au total, ce sont plus de 50 exposants à découvrir durant deux journées d’exception qui seront ponctuées d’animations et “d’happenings”, de tours en 2CV dans les vignes, du body painting ou encore de cours de cuisine. Les gourmands pourront assister à un moment de show “Les Douceurs en Fête” ainsi qu’à un atelier Pavlova inédit dans une ambiance vintage avec Fabien de Sam de la Fabrik des Garçons. La Maison Godet prévoit, quant à elle, un atelier de création de parfum de niche. Le programme complet du week-end sera dévoilé à quelques jours de l’événement …

Pass 1 jour : 10€ par personne – Entrée incluant une dégustation de vin Crémat ou une boisson sans alcool.

Pass 2 jours : 15€ par personne – Entrée incluant une dégustation de vin Crémat ou une boisson sans alcool

Le Théâtre National de Nice samedi 9

Samedi 9 septembre à 19h30, Muriel Mayette-Holtz, directrice du Théâtre National de Nice, et sa troupe investissent la terrasse Baie des Anges du Château de Crémat le temps d’une soirée. Au cœur d’un cadre idyllique, ils offriront au public un cabaret chanté sur le répertoire des années 30 ! Une promenade en musique avec Victor Hugo composée de lectures par Muriel Mayette-Holtz et de chansons du répertoire des années 30 proposées par Bénédicte Allard à la voix et François Barucco au piano.

Tarifs : Catégorie A : 35€ – un verre de vin Crémat inclus. Catégorie B : 30€.