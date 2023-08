Blue Giant Explorer – Tome 1- Éditions Glénat Manga

Partagez





Dai Miyamoto, un saxophoniste japonais, cherche à étendre son talent dans divers pays. Après avoir conquis le Japon et l’Europe de son style particulier, Blue Giant Explorer nous entraîne dans son aventure américaine.

Un challenge compliqué, quand on ne connaît personne sur place, et qu’on débarque dans LE pays de naissance de cet art musical !!!

Un seinen sensible où l’improvisation et l’adaptation à un nouvel environnement s’avère une découverte. Disponible aux Éditions Glénat depuis le 23 Août 23. (+13)

Le décor :

Dai attend patiemment les résultats de son obtention de permis de conduire. Il est au Japon, depuis son retour d’Europe, où il a conquis le public de son art. Son ami a bien du mal à reconnaître ce jeune homme amateur, revenu avec une tonne d’assurance.

Il est à présent parfaitement prêt pour conquérir les États-Unis. Mais déjà, dès son entrée dans le pays, aux portes de Seattle, les choses se compliquent. Car, Dai est loin de se douter que dans un pays aussi grand, il faut assurer côté finance. Et tout commence lorsqu’il veut assister à un concert de jazz. 50 dollars le billet !!!

Il va falloir trouver une solution pour que ses économies ne filent pas aussi vite que prévu. Également, il se met en quête d’une bonne bagnole sur le territoire.

En se baladant de concessionnaire, en concessionnaire, il finit par tomber sur un petit garage miteux, au gérant pas très sympathique. Pourtant, les prix des voitures le tentent bien. Et ils recherchent également un nouvel employé. Une opportunité pour Dai, qui en profite pour se placer. Après un rapide échange avec l’homme du garage, il finit à l’essai.

Le début d’une amitié avec l’un des mécaniciens, également musiciens pour commencer sa nouvelle vie…

Le point sur le manga :

Sans connaître les deux dernières séries, Blue Giant et Blue Giant Suprême, je me suis plongée dans ce Blue Giant Explorer. L’aventure de ce personnage plein de ressources dans ce premier tome aux Éditions Glénat Manga, à des airs d’ « open range » musical. Le protagoniste principal compte bien charmer les states de ses airs de saxophone.

Shinichi Ishizuka nous fait entrer dans la passion d’un jeune homme et toutes les découvertes et les échanges qu’il fait sur ce territoire immense que sont les États-Unis. Berceau du jazz, il est confronté au savoir-faire et au high-level musical de ses congénères. Il doit s’adapter pour parfaire son style aux autres. Mais le mangaka ne nous parle pas que de passion musicale. Il nous fait part de cette amitié naissante avec deux hommes. Et de cet engouement et cette persévérance qui se transmet d’un personnage à l’autre.

On ressent avec sensibilité toutes les belles découvertes qui s’annoncent grâce à la traduction d’Anne Sophie Thévenon. Que ce soit musicale, écologique, ou amicale. C’est très émouvant.

La conclusion :

Un premier tome où les différents défis américains deviennent enthousiasmants, tout au long de ce récit initiatique. La confrontation des cultures ajoute à l’émotion de ce Blue Giant Explorer aux Éditions Glénat Manga. On est plongé dans la passion, le jazz, l’amitié, le tout dans un sentiment de renouveau et d’enrichissement constant. Sur la voie de l’apprentissage d’un nouveau style musical, et de la découverte du berceau du Jazz !!!