Dulcinée – Un conte magique d’Ole Könnecke

Dulcinée est un conte merveilleux et doux, d’Ole Könnecke, paru aux éditions L’école des loisirs, en octobre 2021. Un livre au petit format, qui présente une jeune fille courageuse, qui vit avec son père, près d’une forêt où rôde une terrible sorcière…

Il était une fois, une petite fille qui s’appelait dulcinée et qui vivait avec son père, dans une maison, en bordure d’une grande forêt. Ils possédaient une vache pour le lait, des poules pour les œufs, ainsi que des arbres fruitiers dans le jardin. Ils avaient également un champ où ils cultivaient des pommes de terre et des carottes. Ce qu’ils n’avaient pas, ils allaient l’acheter au marché du village. Dulcinée aidait parfois son père. D’autres fois, elle jouait dans le jardin, avec les animaux. Cela ne dérangeait pas son père, qui était heureux quand sa fille était heureuse. Sur une seule chose, il était intransigeant. Il ne voulait pas que sa fille aille dans la forêt, où rôde une sorcière…

Malheureusement, la jeune fille va devoir aller en forêt, pour retrouver son père, prit au piège par un sortilège. En effet, la sorcière l’a surpris en forêt, et l’a transformé en arbre ! Pour pouvoir le sauver, Dulcinée va devoir être courageuse et futée, pour retrouver la sorcière, l’amadouée, afin de libérer et sauver son père. Le récit est plaisant, bien posé et détaillé, pour découvrir un conte, une aventure, l’histoire d’une petite fille qui va redoubler de courage et de ruse, pour tenter de sauver son père. Le conte est assez classique, simple, il plaira aux jeunes lecteurs avec une interdiction que l’héroïne va devoir franchir, la magie, la sorcière, la ruse, le courage, l’amour… Le dessin est simple, rond, doux et efficace, avec un choix de couleurs restreint, qui offre une atmosphère particulière.

Dulcinée est un conte des éditions L’école des loisirs, qui offre tout ce qu’il faut aux enfants, avec l’amour d’un parent, un sortilège à défaire, une sorcière, de la magie, de la bienveillance, du courage, de la ruse, des rebondissements…