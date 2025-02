Espace Oshoun à Fribourg : Un sanctuaire de bien-être

L’Espace Oshoun, situé au cœur de Fribourg, est un lieu unique dédié au bien-être et au développement personnel. Fondé en 2008 par Marguerite Lalèyê, praticienne expérimentée en massages thérapeutiques et thérapies sonores, cet espace invite à une reconnexion profonde avec soi-même. Découvrez pourquoi ce havre de paix est devenu une référence en matière de soins holistiques en Suisse.

Un centre de bien-être holistique en plein cœur de Fribourg

Loin du stress quotidien, l’Espace Oshoun propose une approche globale du bien-être à travers des soins personnalisés et des thérapies énergétiques. Inspiré par Oshun, la déesse Yoruba des eaux douces, cet espace incarne la douceur, la guérison et la régénération.

Des soins personnalisés pour une détente profonde

L’Espace Oshoun propose une large gamme de soins adaptés aux besoins de chacun :

Massages sensitifs : Des techniques douces et enveloppantes associées aux huiles essentielles pour une relaxation optimale.

Thérapies sonores : Grâce aux vibrations du tambour, des bols tibétains et de la harpe de cristal, ces séances permettent de rééquilibrer l'énergie et d'apaiser le mental.

Coaching créatif et développement personnel : En individuel ou en couple, ces accompagnements permettent de libérer son potentiel intérieur à travers des pratiques artistiques et introspectives.

Un cadre propice à la sérénité

Situé en plein centre-ville, l’Espace Oshoun est conçu pour offrir une parenthèse de bien-être dans un cadre intimiste et apaisant. Chaque élément du lieu a été pensé pour favoriser la détente et l’éveil des sens : lumières tamisées, sons relaxants et ambiance enveloppante.

Que trouver à l’Espace Oshoun ?

Une expertise reconnue

Avec plus de 15 ans d’expérience, Marguerite Lalèyê a su développer des techniques uniques mêlant massage, sonothérapie et approche énergétique pour un mieux-être durable.

Un accompagnement sur-mesure

Chaque soin est adapté aux besoins spécifiques des clients, qu’il s’agisse de soulager le stress, d’apaiser des tensions physiques ou d’explorer un cheminement personnel plus profond.

Des événements et ateliers immersifs

L’Espace Oshoun organise régulièrement des concerts vibratoires, des cercles de méditation et des ateliers créatifs permettant à chacun d’approfondir son développement personnel dans un cadre bienveillant.

Informations pratiques

📍 Adresse : Rue de Lausanne 38, 1700 Fribourg, Suisse

📅 Horaires : Du lundi au vendredi, de 8h00 à 19h00

📞 Contact : +41 76 535 64 36

🌍 Site web : massage-oshoun.ch