Gipsy – Des peluches à collectionner, à cajoler, à écouter, à jouer…

Gipsy, marque française de peluches adorables, présente, pour ce Noël 2020, entre autres, une nouvelle gamme de jouets, les Collectimals à collectionner, ou encore Bellabloo, le narval, licorne des mers, musical et lumineux, pour apaiser les tout-petits.

Gipsy est une société familiale française qui crée, depuis deux générations, des peluches adorables, au design soigné, entre douceur et belles matières, qui séduisent autant les enfants que les parents. Pour ce Noël 2020, la marque française a lancé une nouvelle gamme de jouets, les Collectimals, de mignonnes peluches à collectionner, ainsi qu’une maison où les petits animaux vont pouvoir vivre de belles aventures. Pour accompagner Lica Bella, la licorne star de la marque, Bellabloo, une licorne de mer vient de paraître, une amie toute douce, musicale et lumineuse, suivie de ses amis marins ! D’autres collections sont également à découvrir, comme Brilloo Friends, les Sweet Teddy, les doudous d’activités, les Puppy Eyes Pets…

Vous l’aurez compris, la collection Collectimals est réellement la collection de Noël, avec d’adorables petites peluches à collectionner. Les petits animaux tout doux sont à découvrir dans de petites balles vert-menthe, les Clip-o-sphère. Le pelage est agréable, très doux, le design adorable, les couleurs sublimes et ravissantes. Il y a plus de 24 peluches à collectionner ainsi, sans compter les trois peluches rares. La Clip-o-sphère est incroyable, elle se clip et déclip facilement, pour s’assembler les unes aux autres, formant des tours, de jolis fauteuils et de tendres cocons. Pour compléter cet univers enchanté, un coffret jeu vient apporter de quoi s’imaginer encore plus d’aventures, ainsi qu’un joli monde, pour les enfants à partir de 2 ans. Une jolie maison à construire et à ranger facilement, avec deux Clip-o-sphère à retrouver dedans. La maison est en carton épais et glacé, elle se déplie facilement et rapidement, avec un plateau sur lequel s’emboitent les murs, pour former quatre pièces. Un Clip-o-sphère viendra maintenir le tout, en haut des quatre murs. Les enfants vont pouvoir s’inventer de belles histoires dans le jardin, le salon, la cuisine et la chambre, avec quelques accessoires.

Pour les plus petits, à partir de 18 mois, Bellabloo, le narval musical et lumineux, invite à découvrir un univers féérique et aquatique. Une jolie licorne des mers, adorable, fascinante et toute douce, avec sa corne et sa couronne pailletées. Lorsque l’on appuie sur sa petite étoile, la licorne des mers s’illumine, bouge la queue, comme pour nager et émet de jolies mélodies. Trois fonctions pour ce narval qui donne réellement envie de plonger avec lui, au fond de l’océan, découvrir des merveilles. Quand les jeux sont terminés, un mode silencieux permet aux tout-petits de dormir avec leur nouvelle amie, qui redevienne une simple peluche. Un chouchou complète le set, une étoile aux belles couleurs du compagnon, avec des paillettes, pour briller comme le narval. Six mignons Bellabloo, d’adorables petits compagnons marins sont également à retrouver, pour vivre toujours plus d’aventures.

Enfin, pour les tout-petits, dès la naissance, il y a les nouveaux doudous activités. Trois petites et belles peluches, un chien, un chat et un âne, coloré et toujours tout en douceur, qui tiennent un anneau rempli de petites billes colorées, qui fait du bruit et attire donc l’attention des bébés. Les peluches sont tendres, douces, réconfortantes et pratiques à emporter partout, avec une attache qui permet d’accrocher à la poussette, en voiture… Les peluches sont lavables en machine, ce qui s’avère très utile, pour les jeunes parents.

Ainsi, la marque française Gipsy présente plein de nouveautés et de belles et adorables peluches à découvrir pour ce Noël, des animaux tout doux à collectionner, une licorne des mers à affectionner et de petits doudous d’activités qui vont éveiller les tout-petits. Un monde de douceur et de couleurs à retrouver au pied du sapin de Noël, pour émerveiller les enfants et voir des paillettes dans leurs yeux !

La marque française de peluches Gipsy est à découvrir par ici…