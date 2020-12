Glénat jeunesse – Le Maître des Neiges

Le Maître des Neiges est un bel album des éditions Glénat, pour les jeunes lecteurs, parus en novembre 2020. Un conte spirituel d’Isabelle Garcia-Chopin et Clémence Pollet, très doux et beau, invitant à découvrir les montagnes tibétaines, à travers un long voyage plein d’espoir.

Le village de Tsémo Karpo se trouve là où les montagnes sont les plus hautes du monde. Un hameau perché à cinq mille mètres d’altitude, au pays des neiges, le Tibet. Le village de Tsémo Karpo était dominé par un monastère au toit rouge et or. Les villageois en étaient fiers, le monastère semblait veiller sur eux. Derrière les murs du sanctuaire, vivait le chef spirituel des lieux, Rinpotché Nyima. L’être était considéré par les tibétains comme un Bouddha vivant ! Un jour, au terme d’une vie paisible et bien remplie, le chef spirituel vint à mourir. Il laissa derrière lui un grand vide dans le cœur des hommes. Le village fut alors plongé comme dans un long sommeil.

Pour retrouver sa beauté d’antan, le village et le Maître des Neiges décident de partir à la rencontre de la réincarnation du maître disparu. Ainsi, un long voyage va commencer pour le Maître des Neiges et un de ses disciples, un jeune garçon. Une quête pour les deux personnages, entre rencontres, fatigue, espoir et spiritualité. Le vieil homme va être guidé, en rêve, par les divinités, et accompagné par un jeune novice qui doit encore apprendre. Un voyage initiatique pour le disciple, qui va voir l’espoir renaître, grâce à l’aide de leur courage, de leur croyance, de leur foi et de leur patience. Le texte est doux, présentant un conte particulier, avec des croyances, des divinités et de l’espoir. Un courage fou et bienveillant, afin de braver les dangers pour arriver au terme de la quête et faire renaître l’espoir dans le cœur des hommes. Le dessin est doux, très plaisant, coloré, fin et expressif, offrant de jolies illustrations à découvrir.

Le Maître des Neiges est un bel ouvrage des éditions Glénat, un conte spirituel, une quête pleine d’espoir d’un Maître et de son disciple, pour retrouver la réincarnation de leur Maître spirituel disparu, afin de ramener la joie et le bonheur en cœur de leur village.