Dans un monde où la nature et l’humanité semblent de plus en plus en décalage, Léo Urban nous invite à une réflexion profonde sur notre rapport à l’environnement et à notre propre essence. Son livre « Humanimal » nous plonge dans une aventure captivante, où l’homme et l’animal se rencontrent, se confrontent et s’interrogent. Nous avions hâte de vous en dire un peu plus !

Un enfant pas comme les autres

Léo Urban est un garçon qui a toujours ressenti une profonde solitude, et ce, dès son plus jeune âge. Colérique, il sentait bien que quelque chose le distinguait de ses camarades. En grandissant, il s’est rapidement rendu compte qu’il aimait s’attarder sur l’essentiel, le vrai, l’authentique.

Sa fascination pour la nature, qui l’accompagne depuis son enfance, est l’une des manifestations les plus marquantes de cette quête de profondeur.

Une quête de soi au cœur de la nature

Une fois adulte, Léo Urban se met à grimper aux immeubles, n’hésitant pas à se mettre en danger, tandis que ses proches, inquiets et impuissants, réalisent qu’ils peuvent le perdre à tout moment. Un jour, il se rend compte qu’il ne prend plus de plaisir et décide de s’éloigner de la ville pour se reconnecter à la nature. Ce choix, bien que difficile pour sa petite amie, devient un véritable catalyseur de transformation personnelle. Léo décrit avec une intensité palpable les moments de tension et de découverte, où chaque rencontre avec un animal — qu’il s’agisse de bisons, d’élans ou de cerfs — devient une métaphore de la recherche d’identité.

Le livre regorge de passages saisissants qui nous laissent sans souffle. La prose de l’auteur, chargée de ponctuation et de longues phrases, crée un rythme haletant qui nous tient en haleine.

Une immersion dans la biodiversité

Au fil des pages, le lecteur est entraîné dans des paysages variés, allant des forêts tropicales de de l’Ouganda aux cimes des arbres en passant par les défis urbains. Léo nous fait découvrir des communautés autochtones, comme les A’i Cofan de Sinangoe, et nous plonge dans des expériences uniques, comme la rencontre avec des chimpanzés. Ces moments de communication avec la nature sont entrecoupés de réflexions sur la déstructuration de l’environnement, illustrées par des phrases puissantes telles que « forêt trouée, déstructurée, dévitalisée, à bout de force ».

L’auteur nous rappelle ainsi l’urgence de préserver notre planète.

L’homme, un hybride en quête de sens

L’un des passages les plus marquants du livre est celui où le protagoniste se décrit comme un « humain hybride », un être en lien avec la nature, enrichi par ses expériences avec les animaux.

« Je suis un humain hybride, relié à l’arbre, augmenté par des attributs de singe arboricole qui me donne la possibilité de développer de nouveaux mouvements, de nouvelles sensations, et d’agrandir mon champ de perception du monde ».

« Humanimal » de Léo Urbain est bien plus qu’un simple récit d’aventures ; c’est une invitation à réfléchir sur notre place dans le monde naturel. À travers une écriture immersive et des thèmes universels, l’auteur nous rappelle l’importance de la connexion avec notre environnement et de la préservation de la biodiversité.

Le livre est disponible sur Amazon*.