I.S.S. Snipers – Reid Eckart

Reid Eckart est le premier tome d’une nouvelle série de science-fiction, I.S.S. Snipers, lancée par Jean-Luc Istin, accompagné d’Erwan Seure-Le Bihan. Une bande dessinée parue aux éditions Soleil, en juin 2021, qui présente des assassins au service des enfoirés de la Fédération des Planètes Unies.

L’armada regroupe une centaine de destroyers, deux douzaines de transporteurs de troupes et trois cents chasseurs qui sillonnaient l’espace pour apporter la paix aux trois cent trente-neuf colonies humaines dispersées dans l’univers connu. La paix était l’excuse qu’ils balançaient aux naïfs intersidéraux. En vérité, ils étaient là pour calmer les ardeurs des révoltés et de tous ceux qui avaient des relents d’indépendantisme. Là où sonnait l’heure de la rébellion, ils intervenaient. Ils représentaient l’ordre, ils étaient des I.S.S. Snipers, des nettoyeurs de l’espace. Il n’aimait pas vraiment son boulot, mais il ne savait rien faire d’autre. L’amiral Boston disait qu’il était un chien de guerre, et il n’avait pas vraiment tort ! Reid se sentait vivant en pleine action, à distribuer des coups de phaser. Lorsque les bombes hurlaient, que les balles explosives sifflaient, il se sentait en phase avec l’univers.

Ainsi l’on découvre un nouvel univers, des soldats, mi-organiques, mi-machines et totalement assassins, au service des enfoirés de la Fédérations des Planètes Unis. Ils sont les meilleurs soldats, capables de shooter une canette au sol depuis un croiseur en orbite. Reid Eckart est le narrateur de son histoire, un homme et à moitié une machine qui moissonne la mort et fait un stock de cadavres derrière lui. Mais une nouvelle mission va changer sa vision des choses. Ainsi la donne change, offrant une bande dessinée plutôt rythmée et bien découpée, avec des flashbacks, comme des visions pour le héros, qui permettent de comprendre son parcours, ses choix et son chemin jusque-là. Il y a aussi du suspense, de la tension et de l’action, pour ce scénario de science-fiction qui offre une histoire complète. Le dessin est énergique, avec un trait vif, fin et fluide, et un découpage efficace.

